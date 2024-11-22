Лента новостей
0
Қаз
#Всеобщее декларирование #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В Алматы на 19 улицах Алмалинского района, не охваченных центральной канализацией, проложат инженерные сети

На 19 улицах Алмалинского района в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 22.11.2024 11:20 Фото: акимат города Алматы
Аким Алматы Ерболат Досаев во время рабочего объезда и встречи с жителями Алмалинского района ознакомился с ходом строительства сетей канализации.

Проект предусматривает строительство сетей канализации на 19 улицах Алмалинского района общей протяженностью 15 км. В этом году будет завершено строительство 3 км сетей на 6 улицах. Также строительные работы завершены на участке ул. Бруно, где с момента застройки частного сектора не было централизованных канализационных сетей.

В 2025 году продолжится реализация проекта на оставшихся 13 улицах.

На 19 улицах Алмалинского района в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 22.11.2024 11:20

Фото: акимат города Алматы

В результате принятых мер 6800 потребителей будут обеспечены центральными инженерными сетями.

"От лица жителей благодарю вас за внимание к нашим просьбам и проделанную работу. У нас появилась центральная канализация, сделано освещение на улице, дорога после работ полностью заасфальтирована во всю ширину. Мы очень ценим эти изменения, теперь у нас комфортно и уютно. Мы с радостью выходим на прогулку. Спасибо за вашу поддержку и заботу", – поблагодарила одна из жительниц.

Стоит отметить, что в марте 2024 года по инициативе акима города Ерболата Досаева в Алматы были приняты новые Правила содержания инженерных коммуникаций. Согласно документу, при прокладке подземных инженерных сетей вскрытие дорожных покрытий и разрытие улиц должны проводиться с обязательным восстановлением асфальтобетонного покрытия по всей ширине дороги – от бордюра до бордюра.

На 19 улицах Алмалинского района в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 22.11.2024 11:20

Фото: акимат города Алматы

Глава города поручил акиму Алмалинского района проконтролировать качество и скорость выполнения строительства, чтобы обеспечить своевременное подключение потребителей к централизованным коммуникациям.

Напомним, в Алматы активно ведется модернизация инженерной инфраструктуры. За 9 месяцев этого года построено 219 км новых сетей водоснабжения и водоотведения, модернизировано 27,3 км существующих сетей. В 2025 году запланировано строительство еще 240 км и модернизация 48 км сетей.

Таким образом, благодаря комплексу принятых мер для порядка 100 тысяч горожан будет решена многолетняя проблема водоснабжения и водоотведения, связанная с высоким износом инженерных сетей.

На 19 улицах Алмалинского района в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 22.11.2024 11:20

Фото: акимат города Алматы

Читайте также

Сколько осадков выпало в Алматы и когда они прекратятся
Сколько осадков выпало в Алматы и когда они прекратятся
Разрушая стереотипы
Разрушая стереотипы: церемония "Жан Шуақ" прошла при поддержке партии AMANAT
Костанай, виды Костаная, город Костанай
Костанайская область стала лидером по числу любителей алкоголя
Айсулу Омарова
Досаев Ерболат Алматы 2024 год Благоустройство
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
президент РК
Токаев дал поручения в связи с эскалацией ситуации вокруг Украины
Владимир Путин выступил с обращением
Владимир Путин выступил с обращением
Минтруда, выходные дни, 2025 год
Минтруда сделало важное заявление по переносу выходного дня в январе 2025 года
42-летняя жена Владимира Преснякова обратилась к свекрови
42-летняя жена Владимира Преснякова обратилась к свекрови
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: