В Алматы на 19 улицах Алмалинского района, не охваченных центральной канализацией, проложат инженерные сети

Аким Алматы Ерболат Досаев во время рабочего объезда и встречи с жителями Алмалинского района ознакомился с ходом строительства сетей канализации.

Проект предусматривает строительство сетей канализации на 19 улицах Алмалинского района общей протяженностью 15 км. В этом году будет завершено строительство 3 км сетей на 6 улицах. Также строительные работы завершены на участке ул. Бруно, где с момента застройки частного сектора не было централизованных канализационных сетей.

В 2025 году продолжится реализация проекта на оставшихся 13 улицах.

Фото: акимат города Алматы

В результате принятых мер 6800 потребителей будут обеспечены центральными инженерными сетями.

"От лица жителей благодарю вас за внимание к нашим просьбам и проделанную работу. У нас появилась центральная канализация, сделано освещение на улице, дорога после работ полностью заасфальтирована во всю ширину. Мы очень ценим эти изменения, теперь у нас комфортно и уютно. Мы с радостью выходим на прогулку. Спасибо за вашу поддержку и заботу", – поблагодарила одна из жительниц.

Стоит отметить, что в марте 2024 года по инициативе акима города Ерболата Досаева в Алматы были приняты новые Правила содержания инженерных коммуникаций. Согласно документу, при прокладке подземных инженерных сетей вскрытие дорожных покрытий и разрытие улиц должны проводиться с обязательным восстановлением асфальтобетонного покрытия по всей ширине дороги – от бордюра до бордюра.

Фото: акимат города Алматы

Глава города поручил акиму Алмалинского района проконтролировать качество и скорость выполнения строительства, чтобы обеспечить своевременное подключение потребителей к централизованным коммуникациям.

Напомним, в Алматы активно ведется модернизация инженерной инфраструктуры. За 9 месяцев этого года построено 219 км новых сетей водоснабжения и водоотведения, модернизировано 27,3 км существующих сетей. В 2025 году запланировано строительство еще 240 км и модернизация 48 км сетей.

Таким образом, благодаря комплексу принятых мер для порядка 100 тысяч горожан будет решена многолетняя проблема водоснабжения и водоотведения, связанная с высоким износом инженерных сетей.