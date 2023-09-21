Досаеву пожаловались на плохое воспитание молодежи

Жительница Турксибского района пожаловалась акиму Алматы Ерболату Досаеву на плохое воспитание молодежи, сообщает корреспондент Zakon.kz.

На встрече акима с населением 21 сентября пенсионерка рассказала, что год назад поднимала вопрос по работе завода "КазФерроСталь", но в ответ услышала одни оскорбления.

"С помощью сотрудницы акимата две женщины растоптали меня, унизили, оскорбили, чтобы я против этого завода не выступала. Они не имели права так со мной разговаривать. Во-первых, по возрасту, во-вторых, я в самые трудные времена работала в акимате председателем комитета самоуправления. Все сложные проблемы мы решали. Как я могу себе рот закрыть, если я еще живу, дышу и вижу проблемы?" – возмутилась женщина.

По ее словам, после случившегося она обратилась в полицию, но и там должного ответа не получила.

"А мне бы хотелось хоть один раз показать, что нужно жить цивилизованно – пойти в суд и доказать это. В присутствии детей нашим взрослым нельзя говорить плохие слова. Вы посмотрите, как обращаются дети с детскими площадками. А стоит сказать замечание, как они тут же отвечают: "Вы никто и ничто". У меня просьба: примите меры", – обратилась к акиму женщина.

Ерболат Досаев поручил городскому ДП разобраться в случившемся, а потом напомнил про другой резонансный случай, когда взрослые женщины оскорбляли девочку, заступившуюся за пенсионера в автобусе.

"Разберитесь, это же элементарное уважение к старшим. К сожалению, у нас в автобусе был случай, где две наши "достойные" женщины показали свое лицо. Это у нас повсеместно. Но для этого и существуют участковые. Срок до понедельника", – заключил Ерболат Досаев.

Сам инцидент, про который напомнил аким, произошел в автобусе маршрута №119. У пожилого человека протекла банка с вареньем. Некоторые пассажиры принялись оскорблять его за неосторожность. После этого девушка-подросток по имени Жаннур Нуржан заступилась за пенсионера и вытерла следы варенья своей кофтой. Ролик успел облететь соцсети и набрать сотни комментариев со словами поддержки в адрес Жаннур Нуржан.

После этого инцидента с 15-летней алматинкой встретился аким. Он вручил ей памятный подарок за доброту и смелость.