Четыре автобусных маршрута временно изменят схемы движения в Астане
Фото: Zakon.kz
В связи с ремонтными работами на улице Чехова в Астане временно изменят схемы движения четыре автобусных маршрута, сообщает Zakon.kz.
Как проинформировали в City Transportation Systems, временная перемена коснется автобусных маршрутов №1, 6, 11, 85. Пассажиров призывают заранее планировать свой путь.
Фото: Instagram/cts_kz
Фото: Instagram/cts_kz
Изменения будут действовать до завершения ремонта.
Ранее, 3 января 2025 года, в City Transportation Systems сообщили, что в Астане из-за ухудшения погодных условий временно отменили работу сразу пяти пригородных автобусных маршрутов.
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