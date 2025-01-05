Четыре автобусных маршрута временно изменят схемы движения в Астане

Фото: Zakon.kz

В связи с ремонтными работами на улице Чехова в Астане временно изменят схемы движения четыре автобусных маршрута, сообщает Zakon.kz.

Как проинформировали в City Transportation Systems, временная перемена коснется автобусных маршрутов №1, 6, 11, 85. Пассажиров призывают заранее планировать свой путь. Фото: Instagram/cts_kz Фото: Instagram/cts_kz Изменения будут действовать до завершения ремонта. Ранее, 3 января 2025 года, в City Transportation Systems сообщили, что в Астане из-за ухудшения погодных условий временно отменили работу сразу пяти пригородных автобусных маршрутов.

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