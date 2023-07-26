Выезд детей за рубеж: в Минпросвещения разъяснили введенный запрет
25 июля 2023 года Гани Бейсембаев заявил, что теперь для вывоза детей за рубеж нужно будет разрешение Министерства просвещения РК. Он отметил, что это делается в первую очередь ради безопасности детей.
В Минпросвещения РК на примерах разъяснили, в каких случаях выезд детей нужно согласовывать с ведомством, а в каких случаях такой необходимости нет:
- например, если группа школьников во время учебы собирается выехать в страну со спорными территориями, этот выезд необходимо согласовать;
- если ребенок с родителями едет на отдых за рубеж (в страну не со спорными территориями. – Прим. ред.) во время летних каникул, то этот выезд согласовывать не надо.
Алгоритм согласования групповых выездов детей во время учебного процесса
Алгоритм согласования групповых выездов детей в страны со спорными территориями во время учебного процесса выработал Комитет по охране прав детей Минпросвещения РК.
"Соответствующие письма о необходимости согласования выездов детей в страны со спорными территориями направлены в регионы. Данная мера направлена на обеспечение безопасности и защиты прав несовершеннолетних в зарубежных поездках".Пресс-служба Минпросвещения РК
При групповых выездах детей в страны со спорными территориями во время учебного процесса необходимо:
- Родителям или организаторам обратиться в Управление образования или напрямую в Министерство просвещения РК для информирования о выезде на спорные территории.
- Родителям или организаторам предоставить документы (цель выезда, маршрут поездки, сопровождающие лица, список несовершеннолетних, информацию об организаторах).
"Далее Комитетом по охране прав детей Министерства просвещения РК ведется изучение материалов и дается заключение. Отметим, на сегодня проводятся разъяснительные работы с родителями о потенциальных рисках для жизни и здоровья детей на спорных территориях. Координация закреплена за управлениями образования".Пресс-служба Минпросвещения РК
Отметим, что такие меры были приняты после поездки казахстанских школьников в Крым. Об этом стало известно в мае 2023 года из российских СМИ, которые писали, что ситуация на полуострове неспокойная: возникают задымления, пожары и взрывы.
25 мая глава Комитета по охране прав детей Министерства просвещения РК Насымжан Оспанова заявила, что родители самостоятельно вывезли детей в Крым без общения с организациями образования, и поездка эта была призом за победу в конкурсе, организованном Россотрудничеством. Тогда же она отметила, что думает нецелесообразным "ограничивать права и возможности детей на участие в тех или иных мероприятиях".
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6 июня Гани Бейсембаев заявил, что после поездки детей в Крым, которая была организована по инициативе родителей, Минпросвещения РК проводит работу по введению запрета на выезд за рубеж школьников без приказа ведомства и разрешения Комитета по охране прав детей.