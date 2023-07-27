Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Неправильно превращать все в бюрократию: депутат о запрете выезда детей за рубеж без приказа Минпросвещения

Минпросвещения, Казахстан, запрет на выезд Фото: Zakon.kz
Депутат Мажилиса Парламента РК Снежанна Имашева высказалась по поводу необходимости получения казахстанцами разрешения Министерства просвещения РК, чтобы вывезти своих детей за рубеж, передает корреспондент Zakon.kz.

Снежанна Имашева заявила, что никто не может запретить детям выезжать в другие страны.

"Такое решение принимают родители, опекуны или законные представители, ведь они дают доверенность (на имя сопровождающего лица. – Прим. ред.) и согласие на выезд детям за рубеж. А в соответствии со статьей 21 Конституции РК "каждый имеет право выезжать за пределы Республики", – заявила она.

Министерству просвещения она рекомендует тщательно продумать сам механизм выдачи или отказа в выдаче разрешения на выезд. В противном случае возникает, по ее словам, масса вопросов к тому, каким должен быть документ, как его оформлять и что необходимо будет предъявлять Пограничной службе страны. 

"Да, нужно координировать процесс, тогда, когда это касается зарубежного выезда группы, есть определенные требования по групповому сопровождению детей, но превращать это все в бюрократию считаю неправильным. Подходы нужно всегда продумывать. В данном случае достаточно было бы обойтись рекомендациями, которые через департаменты образования дойдут до школ, те в свою очередь через классных руководителей доведут информацию и до детей, и до их родителей", –считает депутат.

Есть у нее вопросы и к формулировке "страны со спорными территориями" .

"Такие страны есть и в Европе, и в Азии, и их немало. Почти все наши соседние страны имеют такие территории. Помимо стран со спорными территориями, есть страны, в которых тоже может быть небезопасно детям, например, из-за военных действий, экологической обстановки, эпидемиологической ситуации. Следуя логике, почему бы не рекомендовать ограничить поездки и в такие страны тоже?" – говорит Снежанна Имашева.

25 июля министр просвещения РК Гани Бейсембаев в кулуарах правительства заявил, что теперь, чтобы вывезти детей за рубеж, нужно будет разрешение ведомства.

26 июля в Минпросвещения рассказали, в каких случаях казахстанцам нужно будет получать соответствующее разрешение профильного ведомства.

Читайте также

АО "KEGOC": четверть века созидания

Мадина Мамырханова
Министерство просвещения РК Мажилис Парламента РК Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Сколько дней казахстанцы отдохнут в августе 2023 года
Сколько дней казахстанцы отдохнут в августе 2023 года
В Казахстане изменятся правила осуществления валютных операций с 2024 года
В Казахстане изменятся правила осуществления валютных операций с 2024 года
В Нацбанке сделали заявление по поводу бумажных 200 тенге
В Нацбанке сделали заявление по поводу бумажных 200 тенге
В Алматы снесут бизнес-центр
В Алматы сносят бизнес-центр
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления