Неправильно превращать все в бюрократию: депутат о запрете выезда детей за рубеж без приказа Минпросвещения
Снежанна Имашева заявила, что никто не может запретить детям выезжать в другие страны.
"Такое решение принимают родители, опекуны или законные представители, ведь они дают доверенность (на имя сопровождающего лица. – Прим. ред.) и согласие на выезд детям за рубеж. А в соответствии со статьей 21 Конституции РК "каждый имеет право выезжать за пределы Республики", – заявила она.
Министерству просвещения она рекомендует тщательно продумать сам механизм выдачи или отказа в выдаче разрешения на выезд. В противном случае возникает, по ее словам, масса вопросов к тому, каким должен быть документ, как его оформлять и что необходимо будет предъявлять Пограничной службе страны.
"Да, нужно координировать процесс, тогда, когда это касается зарубежного выезда группы, есть определенные требования по групповому сопровождению детей, но превращать это все в бюрократию считаю неправильным. Подходы нужно всегда продумывать. В данном случае достаточно было бы обойтись рекомендациями, которые через департаменты образования дойдут до школ, те в свою очередь через классных руководителей доведут информацию и до детей, и до их родителей", –считает депутат.
Есть у нее вопросы и к формулировке "страны со спорными территориями" .
"Такие страны есть и в Европе, и в Азии, и их немало. Почти все наши соседние страны имеют такие территории. Помимо стран со спорными территориями, есть страны, в которых тоже может быть небезопасно детям, например, из-за военных действий, экологической обстановки, эпидемиологической ситуации. Следуя логике, почему бы не рекомендовать ограничить поездки и в такие страны тоже?" – говорит Снежанна Имашева.
25 июля министр просвещения РК Гани Бейсембаев в кулуарах правительства заявил, что теперь, чтобы вывезти детей за рубеж, нужно будет разрешение ведомства.
26 июля в Минпросвещения рассказали, в каких случаях казахстанцам нужно будет получать соответствующее разрешение профильного ведомства.
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