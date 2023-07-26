Почему возникают пробки из фур на границе, объяснили в Комитете госдоходов

В СЦК директор Департамента контроля Комитета госдоходов Министерства финансов РК Елдос Саудабаев ответил на жалобы дальнобойщиков, вынужденных стоять в пробках по несколько дней на границе с Узбекистаном и Кыргызстаном, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам Елдоса Саудабаева, в настоящее время на границе с Узбекистаном идет реконструкция пунктов пропуска.

"Мы закрыли на казахстанско-узбекской границе только один таможенный пост, это "Капланбек". В связи с тем, что он находится в центре густонаселенного района, и нет возможности его частичного пересечения. Пункты пропуска "Атамекен", "Казыгурт", "Бауржана Конысбаева" работают в штатном режиме с частичным ограничением. Но хотел бы отметить, что мы провели ряд встреч с узбекской стороной по реконструкции, упростили процессы прохождения. В настоящее время через эти пункты пропуска проходит не меньше фур, что проходило до реконструкции". Елдос Саудабаев

Он подчеркнул, что проводимая реконструкция не влияет на работу пунктов пропуска. В то же время спикер признал, что в первом квартале имелось скопление на узбекской границе.

"Это было из-за межсезонного характера. Там – увеличение товарооборота с Узбекистаном, было скопление фур с плодоовощной продукцией, которая имеет сезонность. Оно было как на узбекской стороне, так и на казахстанской. Это скопление и на киргизской, и на узбекской границах имеет характер двух-трех дней. Это бывает из-за погодных условий. Когда машины ждут благоприятных погодных условий и в один момент выезжают. Но буквально день-два, и эта очередь "раскидывается"". Елдос Саудабаев

Он считает, что водители преувеличивают масштабы проблемы.

"Что такое очередь? На сегодня на пунктах пропуска в сутки проходят в оба направления 250 транспортных средств. То есть 250 транспортных средств для уполномоченного органа – это не очередь. Это процесс прохождения госграницы. Если разделить на 24 часа, то это 10-15 минут на одно транспортное средство. Сейчас точно сказать не могу, но если на данный момент там 100 машин, я считаю, что эти машины пройдут до вечера". Елдос Саудабаев

На его взгляд, определенная очередь на таможенных пункта пропуска – это нормальное явление на границе. Как добавил представитель Комитета, сейчас пункты пропуска на границе с Узбекистаном работают в штатном режиме, закрытия в этом году не было и не планируется. На сегодня единственным постом, который не работает, является "Капланбек" в Сарыагашском районе.

Также он сообщил, что на границе с Кыргызстаном функционирует семь таможенных постов. Скоплений и больших очередей там не наблюдается.

"Один из них – "Карасу", он является грузовым. Сегодня скоплений на казахстанско-киргизской границе мы не видим. Они тоже имеют сезонный характер. Что касается очередей и пропуска, на внешней границе мы внедрили электронную очередь и какие-то вопросы убрали. Что касается внутренней границы с Кыргызстаном, отдельная очередь и так далее, я вам скажу, что водители сами не пропустят фуру. У них своя живая очередь. Эти факторы переходят в область структур, которые должны с этим разбираться". Елдос Саудабаев

В мае 2023 года на границе Казахстана и Узбекистана, на таможенном посту в Туркестанской области застряли сотни фур. Дальнобойщики говорили, что вынуждены сутками стоять в очереди, а чтобы миновать КПП быстрее других, необходимо доплачивать.