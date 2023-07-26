Факт незаконного вывоза российской пшеницы под видом казахстанской прокомментировали в КГД

В СЦК 26 июля 2023 года директор Департамента контроля Комитета госдоходов Министерства финансов РК Елдос Саудабаев прокомментировал факт незаконного вывоза российской пшеницы под видом казахстанской, сообщает корреспондент Zakon.kz.

25 июля 2023 года департаментом АФМ по Павлодарской области установлен факт незаконного вывоза гражданином Казахстана российской пшеницы под видом казахстанской.



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По словам представителя КГД, для минимизации нелегальных схем вывоза зерна по его импорту с 10 февраля 2023 года введено обязательное оформление сопроводительной накладной на товар (СНТ).

"Также сейчас прирабатывается вопрос о применении минимального уровня цен. При этом на границе с ЕС у нас работает экспортный контроль, который полностью проверяет и контролирует перемещение товаров". Елдос Саудабаев

По поводу того, что товары на границе могут проходить по поддельным документам, он ответил, что таких фактов с момента введения обязательного оформления СНТ выявлено не было.