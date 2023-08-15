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"Кидают, как мешок картошки": кадры из морга Талдыкоргана ужаснули пользователей Сети

"Кидают как мешок картошки": кадры из морга Талдыкоргана ужаснули пользователей Сети Фото: wikimedia
В социальных сетях несколько дней активно распространяют видео из городского морга Талдыкоргана. Казахстанцы ужаснулись увиденным, сообщает Zakon.kz.

Как видно на кадрах, предположительно два сотрудника морга переносят трупы бездомных людей в специальную машину на дальнейшее захоронение. Пользователи были шокированы, каким образом обращаются с умершими во время транспортировки.

"Людей кидают в машину, как мешок картошки. Ужас, что за отношение к работе. Это возмутительно", – пишут казахстанцы.

Насколько соблюдают установленные санитарные требования сотрудники учреждения, пока неизвестно. Корреспондент Zakon.kz обратился за комментарием в морг Талдыкоргана. Там подтвердили, что это действительно произошло в областном центре.

"Вам лучше обратиться за комментариями в РГКП "Центр судебных экспертиз" Министерства юстиции РК. Это было в Талдыкоргане, но комментарии по этому поводу нужно взять там", – сообщили корреспонденту Zakon.kz.

Официального ответа по данному факту редакция пока не получила. Корреспондент Zakon.kz обратился за комментарием и в прокуратуру Жетысуской области.

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Азат Жумаханов
Жетысуская область МЮ РК Талдыкорган
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