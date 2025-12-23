Незаконные религиозные собрания устраивали в Костанае

В Костанае под видом благотворительности проводили незаконные религиозные собрания, сообщает Zakon.kz.

На такие собрания водили детей и читали религиозную литературу, передает Almaty.tv. Возглавлял сомнительную общину 23-летний житель Акмолинской области.

Организацию выявили сотрудники полиции, прокуратуры и Управления по делам религий в ходе совместной проверки. Как установили специалисты, организация не имела официального статуса религиозного объединения.

"Суд признал виновным в двух административных правонарушениях. Хочу отметить, что религиозная деятельность должна осуществляться строго в рамках закона", – рассказал начальник отдела Управления по противодействию экстремизму городского ДП Кайрат Кожемратов.

В начале декабря казахстанских студентов привели к уголовному делу за вымогательство и буллинг.