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Стоимость парковки в аэропорту Астаны увеличат вдвое

Стоимость парковки в аэропорту Астаны увеличат вдвое Фото: пресс-служба столичного аэропорта
В аэропорту Астаны с 1 августа 2023 года изменится тариф на парковку. Об этом Zakon.kz сообщили в пресс-службе АО "Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев".

"С начала августа стоимость парковки в зонах Р1, Р2, Р3 увеличится со 100 тенге до 200 тенге, в зонах Р4, Р5, Р6 с 50 тенге до 100 тенге в час", – говорится в распространяемом сообщении.

Кроме того, из-за участившихся жалоб и и фактов злоупотребления пользованием бесплатной экспресс-линией (не являющейся парковой) вводят тариф на третий и последующие заезды в течение суток на бесплатную 15-минутную линию посадки и высадки пассажиров в размере 300 тенге.

Также отмечено, что первый и вторые заезды на линию экспресс посадки и высадки пассажиров в течение 15 минут для всех без исключения пользователей остаются бесплатными.

"Изменение тарифов на парковку связано с повышением тарифов на коммунальные услуги. Стоимость парковки в аэропорту остается ниже в сравнении с другими объектами транспорта. Стоимость крытой парковки, рассчитанной на 274 места, расположенной с правой стороны от терминала Т2 для внутренних рейсов, остается неизменной".Пресс-служба АО "Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев"

Стоит отметить, что в столичном аэропорту также для выбора жителей и гостей столицы в качестве альтернативы платным парковкам имеется бесплатная парковка, расположенная к прилегающей территории закрытой автостоянки, на которой в сравнении с платной парковкой имеется больше свободных мест.

В июне 2023 года столичный аэропорт выступил с обращением к пассажирам. Как оказалось, с 1 по 31 мая 2023 года в Международном аэропорту Нурсултан Назарбаев зарегистрировано 53 факта выявленных вещей и багажа, оставленных без присмотра.

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