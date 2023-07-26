В прокуратуре Жамбылской области обсудили проблемные вопросы обеспечения поливной водой

Вопросы решения дефицита поливной воды и эффективности принимаемых в этом направлении мер уполномоченными органами стали предметом рассмотрения очередной коллегии надзорного органа.

В работе коллегии приняли участие аким области Нуржан Нуржигитов, руководители правоохранительных органов, а также по видеоконференцсвязи руководство профильных Комитетов Министерства экологии и природных ресурсов.

Как показала прокурорская проверка, в деятельности Филиала РГП "Казводхоз" наряду с проблемами трансграничного водоснабжения в регионе остро стоит и ряд других вопросов.

В частности, в регионе отмечается высокий уровень водопотерь (до 51%), износ гидротехнических сооружений (эксплуатируются от 30 до 70 лет, 37 каналов в нерабочем состоянии), а также применение устаревших и неэффективных технологий водосбережения.

В результате просчетов в разработке проектов и недостатков при финансировании в регионе по заказу РГП "Казводхоз" на протяжении длительного времени не завершены работы по реконструкции оросительных каналов и дренажных систем в 5-ти районах области за счет заемных средств ЕБРР.

Имеются проблемы при реконструкции плотины Тасоткельского водохранилища за счет местного бюджета, работы по которой не завершены с прошлого года.

Фото: пресс-служба прокуратуры Жамбылской области

Также в деятельности Филиала выявлены многочисленные нарушения финансовой дисциплины при приобретении приборов учета в Шуском районе, ремонте водовода "Коксай", а также в вопросах оплаты услуг водопользователями.

Уполномоченным органам даны рекомендации по фактам бесконтрольного водопотребления в Шуском районе, где выявлено свыше 250 насосов без договоров с Филиалом.

По актам надзора прокуратуры защищены права свыше 1500 крестьянских хозяйств Шуского и Байзакского района, которые приобретали воду у посредников по завышенной втрое цене, теперь данная практика прекращена, договоры заключаются напрямую с Филиалом.

Прокурорами акцентировано внимание на проблемы с установлением акиматом водоохранных зон и полос, поскольку на сегодня лишь по 5 из 83 водных объектов такая работа проделана.

Фото: пресс-служба прокуратуры Жамбылской области

По результатам коллегии прокурором области Абдировым Н.М. рекомендовано принять меры по исправлению ситуации, разработке межведомственных планов по рациональному использованию водных ресурсов, исключению нелегального водопотребления и принятию жестких мер по выявленным ведомственным упущениям.

В целом по итогам совещания выработаны меры по обеспечению качественного водопользования в регионе.