Вопросы подростковой преступности рассмотрели на коллегии прокуратуры Жамбылской области

Вопросы эффективности принимаемых мер по профилактике подростковой преступности рассмотрены на заседании коллегии прокуратуры Жамбылской области.

Прокурор области указал на системные недостатки и отсутствие взаимодействия в работе местных исполнительных органов, органов полиции и образования в вопросах профилактики преступлений против несовершеннолетних и детской преступности.





Фото: прокуратура Жамбылской области

За три месяца текущего года отмечен рост совершаемых детьми преступлений на 112%, суицидов – до четырех раз, не снижается и уровень преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

Работа в старом формате не дает должных результатов. Одним из важных инструментов профилактики правонарушений является работа с причинами и условиями их совершения.

Фото: прокуратура Жамбылской области

Прокурор области поручил усилить работу с неблагополучными семьями, лицами, состоящими на учете в органах полиции, а также по обеспечению качественной социально-психологической помощи детям, находящимся в трудной жизненной ситуации.



Департаменту полиции поручено обеспечить исполнение представлений органа уголовного преследования, внесенного в порядке ст. 200 УПК, путем ежемесячного рассмотрения на комиссии по делам несовершеннолетних.

Фото: пресс-служба прокуратуры Жамбылской области

На коллегии предложено рассмотреть вопрос о создании специальной группы по делам несовершеннолетних, которая будет заниматься расследованием преступлений, совершенных несовершеннолетними и в отношении них, и предупреждением правонарушений.

Также рассмотрен вопрос о формировании критериев оценки работы участковых и сотрудников ювенальной полиции.

По результатам заседания внесены акты надзора о привлечении к ответственности руководителей подразделений полиции, образования и акиматов.