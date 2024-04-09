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Вопросы подростковой преступности рассмотрели на коллегии прокуратуры Жамбылской области

Вопросы подростковой преступности рассмотрели на коллегии прокуратуры Жамбылской области, фото - Новости Zakon.kz от 09.04.2024 18:11 Фото: прокуратура Жамбылской области
Вопросы эффективности принимаемых мер по профилактике подростковой преступности рассмотрены на заседании коллегии прокуратуры Жамбылской области.
Прокурор области указал на системные недостатки и отсутствие взаимодействия в работе местных исполнительных органов, органов полиции и образования в вопросах профилактики преступлений против несовершеннолетних и детской преступности.
Прокурор области отметил на системные недостатки и отсутствие взаимодействия в работе местных исполнительных органов, органов полиции и образования в вопросах профилактики преступлений против несовершеннолетних и детской преступности. За 3 месяца текущего года отмечен рост совершаемых детьми преступлений на 112%, суицидов до 4 раз, не снижается и уровень преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Работа в старом формате не дает должных результатов. Одним из важных инструментов профилактики правонарушений является работа с причинами и условиями их совершения. О необходимости усилить работу с неблагополучными семьями, лицами, состоящими на учете в органах полиции, а также обеспечения качественной социально-психологической помощи детям, находящимся в трудной жизненной ситуации- поручил прокурор области. Департаменту полиции поручено обеспечить исполнение представлений органа уголовного преследования, внесенного в порядке ст.200 УПК, путем ежемесячного рассмотрения на Комиссии по делам несовершеннолетних. На коллегии предложено рассмотреть вопрос о создании специальной группы по делам несовершеннолетних, которая будет заниматься расследованием преступлений, совершенных несовершеннолетними и в отношении них, и предупреждением правонарушений. Также рассмотрен вопрос о формировании критериев оценки работы участковых и сотрудников ювенальной полиции. По результатам заседания внесены акты надзора о привлечении к ответственности руководителей подразделений полиции, образования и акиматов., фото - Новости Zakon.kz от 09.04.2024 18:11

Фото: прокуратура Жамбылской области

За три месяца текущего года отмечен рост совершаемых детьми преступлений на 112%, суицидов – до четырех раз, не снижается и уровень преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

Работа в старом формате не дает должных результатов. Одним из важных инструментов профилактики правонарушений является работа с причинами и условиями их совершения.

Прокурор области отметил на системные недостатки и отсутствие взаимодействия в работе местных исполнительных органов, органов полиции и образования в вопросах профилактики преступлений против несовершеннолетних и детской преступности. За 3 месяца текущего года отмечен рост совершаемых детьми преступлений на 112%, суицидов до 4 раз, не снижается и уровень преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Работа в старом формате не дает должных результатов. Одним из важных инструментов профилактики правонарушений является работа с причинами и условиями их совершения. О необходимости усилить работу с неблагополучными семьями, лицами, состоящими на учете в органах полиции, а также обеспечения качественной социально-психологической помощи детям, находящимся в трудной жизненной ситуации- поручил прокурор области. Департаменту полиции поручено обеспечить исполнение представлений органа уголовного преследования, внесенного в порядке ст.200 УПК, путем ежемесячного рассмотрения на Комиссии по делам несовершеннолетних. На коллегии предложено рассмотреть вопрос о создании специальной группы по делам несовершеннолетних, которая будет заниматься расследованием преступлений, совершенных несовершеннолетними и в отношении них, и предупреждением правонарушений. Также рассмотрен вопрос о формировании критериев оценки работы участковых и сотрудников ювенальной полиции. По результатам заседания внесены акты надзора о привлечении к ответственности руководителей подразделений полиции, образования и акиматов., фото - Новости Zakon.kz от 09.04.2024 18:11

Фото: прокуратура Жамбылской области

Прокурор области поручил усилить работу с неблагополучными семьями, лицами, состоящими на учете в органах полиции, а также по обеспечению качественной социально-психологической помощи детям, находящимся в трудной жизненной ситуации.

Департаменту полиции поручено обеспечить исполнение представлений органа уголовного преследования, внесенного в порядке ст. 200 УПК, путем ежемесячного рассмотрения на комиссии по делам несовершеннолетних.

Прокурор области отметил на системные недостатки и отсутствие взаимодействия в работе местных исполнительных органов, органов полиции и образования в вопросах профилактики преступлений против несовершеннолетних и детской преступности. За 3 месяца текущего года отмечен рост совершаемых детьми преступлений на 112%, суицидов до 4 раз, не снижается и уровень преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Работа в старом формате не дает должных результатов. Одним из важных инструментов профилактики правонарушений является работа с причинами и условиями их совершения. О необходимости усилить работу с неблагополучными семьями, лицами, состоящими на учете в органах полиции, а также обеспечения качественной социально-психологической помощи детям, находящимся в трудной жизненной ситуации- поручил прокурор области. Департаменту полиции поручено обеспечить исполнение представлений органа уголовного преследования, внесенного в порядке ст.200 УПК, путем ежемесячного рассмотрения на Комиссии по делам несовершеннолетних. На коллегии предложено рассмотреть вопрос о создании специальной группы по делам несовершеннолетних, которая будет заниматься расследованием преступлений, совершенных несовершеннолетними и в отношении них, и предупреждением правонарушений. Также рассмотрен вопрос о формировании критериев оценки работы участковых и сотрудников ювенальной полиции. По результатам заседания внесены акты надзора о привлечении к ответственности руководителей подразделений полиции, образования и акиматов., фото - Новости Zakon.kz от 09.04.2024 18:11

Фото: пресс-служба прокуратуры Жамбылской области

На коллегии  предложено рассмотреть вопрос о создании специальной группы по делам несовершеннолетних, которая будет заниматься расследованием преступлений, совершенных несовершеннолетними и в отношении них, и предупреждением правонарушений.

Также рассмотрен вопрос о формировании критериев оценки работы участковых и сотрудников ювенальной полиции.

По результатам заседания внесены акты надзора о привлечении к ответственности руководителей подразделений полиции, образования и акиматов.

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