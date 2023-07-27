Законопроекты, направленные на запрет отрасли спортивных пари, переданы на заключение в правительство

Председатель дирекции ОЮЛ "Ассоциация Букмекеров Казахстана" Эльдар Жума рассказал о последствиях в случае ухода с казахстанского рынка легальных букмекерских компаний.

– Эльдар, представим худшее – официальных букмекеров объявили вне закона, что дальше?

– А что может быть дальше? На место легальных придут нелегальные, то есть офшорные букмекеры, которых несоразмерно больше по всему миру. При этом у одной только такой компании, зарегистрированной где-нибудь в Белизе, может быть до 3000 сайтов-зеркал и все они, разумеется, – тоже офшорные. И пока в Казахстане существует легальный беттинг, рынок хоть как-то защищен от засилья нелегалов. Но многие чиновники этого не понимают и не хотят видеть разницу между законными лицензируемыми и регулируемыми в Казахстане букмекерами и теми, кто работает в нашей стране незаконно, не платит налогов и открыт для пользователей всех возрастов. Эти чиновники даже не пытаются разобраться в тонкостях игорного бизнеса, называя всю офшорную грязь букмекерами.

Неудивительно, что многие компании отрасли спортивного беттинга всерьез обсуждают перспективу уйти в офшоры и освободить казахстанский рынок для международной онлайн-мафии. Тогда не будет ни налогов, ни поддержки спорта и оплаты спортивных трансляций для наших медиа. И не будет больше в Казахстане ответственной игры, проверки документов, чтобы не допустить несовершеннолетних. Не станет и принудительной остановки для заигравшихся, не будет системы самоограничений – все это уйдет в прошлое. А на место ответственной отрасли пари мгновенно придет международная офшорная мафия, с которой не могут справиться даже самые продвинутые и цивилизованные страны мира. Оборот международной нелегальной игорной мафии – более триллиона долларов в год. Неудивительно, что на борьбу с ней объединились многие страны на площадках ООН и Интерпола.

Казахстан же пытается двигаться по пути Китая, где полный запрет игорного бизнеса, но при этом самый большой в мире оборот в сегменте нелегальных онлайн-площадок: более 600 миллиардов долларов в год.

С моей точки зрения, легальные компании отрасли спортивных пари только выиграют от ухода в офшоры. Проиграет лишь Казахстан. Поэтому я и удивлен, что они еще не ушли, хотя разговоры об исходе уже все громче и громче.

– Что вы имеете в виду?

– Вот смотрите, количество лицензированных букмекерских компаний в Казахстане за последние 3 года сильно сократилось. Из 38 официальных контор с лицензиями на рынке остались 10 работающих компаний. На первый взгляд это может показаться приятной новостью, если бы не данные о блокировке 10 647 нелегальных игорных офшорных онлайн-площадок, выявленных в казнете за эти же 3 года. Более половины из них даже не успели ощутить на себе хоть какой-то ущерб, в считанные секунды обойдя блокировку через "зеркала", они продолжили работать. А сколько подобных ресурсов остались вне поле зрения правоохранителей, не известно. Однако совершенно точно понятно, что удобнее и проще разобраться с теми, кого знаешь по месту регистрации в рамках вверенной тебе юрисдикции.

Фото: ОЮЛ "Ассоциация Букмекеров Казахстана"

Согласно отчету Совета по борьбе с незаконными ставками, более 60% всех нелегальных площадок зарегистрированы в трех офшорных юрисдикциях

– А с чем связано такое засилье офшорных игорных онлайн-площадок и какие угрозы они несут?

– Во-первых, очень просто получить лицензию в странах, которые мы называем офшорами, стоит она там копейки. А дальше – дело техники, с точки зрения локальных законов, ты ничего не нарушаешь, работая в доменных зонах других стран. Поймите, заниматься игорным бизнесом через офшоры выгоднее, чем вести его законно и по всем правилам. Не нужно платить налоги, соблюдать ограничения, нести ответственность перед обществом, вкладывать в развитие спорта. Офшорный бизнес прекрасно понимает, что действует вне закона, но спросить с него практически невозможно. Максимум, сайт могут заблокировать, но у его владельцев наготове тысячи "зеркал". Да и кому вообще придет в голову бросить все и отправиться в Кюрасао, чтобы судиться за невыплату выигрыша на чужой территории? Во-вторых, большинство из офшорных игорных онлайн-площадок – это по сути онлайн-казино с игровыми автоматами, рулетками, карточными играми. И все это доступно пользователю интернета любого возраста 24/7.

– Получается, что официальным букмекерам проще уйти в тень, чем биться за официальный статус?

– Если честно, то больше всего меня удивляет героическая стойкость наших букмекерских компаний, которые продолжают работать официально. Их прессуют, угнетают и делают все для того, чтобы те пошли по пути наименьшего сопротивления. То есть ушли бы с легального в нелегальное поле: получили лицензию в каком-нибудь Кюрасао или на Багамах и спокойно работали. Но нет же, они стремятся работать ответственно, выстраивать отношения с регулятором, тратят огромные деньги на спорт, трансляции, платят налоги. При этом вынуждены постоянно доказывать, что не преступники.

– Хотите сказать, что сторонники запрета казахстанских букмекеров, не понимают с кем и за что борются?

– Вот смотрите, вы купили дорогостоящее лекарство через интернет на офшорном сайте, но оно оказалось подделкой. Что теперь, нужно запретить все законные аптеки в стране и регулируемых производителей настоящих лекарств? Или же стоит разобраться в проблеме: найти и наказать того, кто организовал производство и сбыт контрафакта? Или, допустим, вы отравились паленой водкой, купленной незаконно "за углом"? Это же не значит, что надо объявлять вне закона все магазины, торгующие алкоголем и производителей легального лицензируемого спирта? Даже если так, то найдутся те, кто воспользуется ситуацией и займется кустарным производством, будет торговать из-под полы. Спасибо, но мы это уже проходили! Вспомним антиалкогольную кампанию Горбачева, единственным итогом которой стало увеличение смертности от поддельного алкоголя и вырубка сортовых виноградников.

Так и здесь: Казахстан мгновенно станет Клондайком для офшорных онлайн-площадок в случае ухода лицензированных букмекеров. Потому и восхищаюсь упорному сопротивлению оставшихся 10 официальных контор, что держат оборону, продолжая биться за возможность работать в легальном поле.

Фото: ОЮЛ "Ассоциация Букмекеров Казахстана"

– Законопроекты переданы на заключение правительству. Какого результата ждете?

– Неудобная правда и честная статистика против оголтелого популизма – это не иначе как последняя надежда на здравый смысл. Надеюсь, в Правительстве ориентируются не на хайп и дешевый пиар, а рассматривают проблемы комплексно, с учетом международного опыта и экспертных мнений, и в интересах граждан Казахстана, а не нескольких депутатов-хайпожоров. В мире это давно поняли и приняли на вооружение. Специалисты из ООН, Интерпола из других авторитетных организаций многолетними исследованиями доказали, что жесткие ограничения в отношении официального бизнеса ставок на спорт провоцируют рост нелегальных площадок. Если это является конечной целью, то мне нечего добавить!