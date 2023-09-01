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Выдержат ли казахстанские банки конкуренцию с иностранными

Выдержат ли казахстанские банки конкуренцию с зарубежными Фото: pxhere
Председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова в кулуарах парламента рассказала, выдержат ли казахстанские банки конкуренцию с иностранными после их прихода в Казахстан, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Мадина Абылкасымова ответила на вопрос журналистов о том, выдержат ли казахстанские банки конкуренцию с зарубежными организациями, которые зайдут на финансовый рынок страны.

"Конкуренция возможна, и она будет повышать доступность ресурсов. Если прямо спрашиваете, выдержат ли, – конечно, выдержат", – отметила Мадина Абылкасымова.

По ее словам, устойчивость банка и его конкурентоспособность определяют прежде всего цифровизация и уровень корпоративного управления.

"Наши банки сейчас находятся на передовой по цифровизации финансовых услуг. Вы сами это видите: все финансовые услуги предлагаются в приложениях, можно получить практически любую услугу за считаные минуты без посещения банка. Второе – качество корпоративного управления. Очень важно, чтобы уровень корпоративного управления соответствовал необходимым стандартам. Это задача как раз нашего агентства, мы над этим усиленно работаем, чтобы привести уровень корпоративного управления во всех банках второго уровня к международным стандартам", – резюмировала глава АРРФР.

1 сентября Касым-Жомарт Токаев поручил привлечь в Казахстан три зарубежных банка.

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Абылкасымова Мадина Казахстан
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