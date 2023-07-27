Почти 50 мусорных полигонов в Жетысуской области работали нелегально

После вмешательства прокуратуры в Жетысуской области трех сельских акимов оштрафовали и одного заместителя акима привлекли к дисциплинарной ответственности за нарушения природоохранного законодательства, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры 27 июля, в этом году прокуратура Жетысуской области проводила анализ работы полигонов твердых бытовых отходов (ТБО). Ведомство проверяло, соблюдают ли они природоохранное законодательство.

По итогам проверки оказалось, что в некоторых районах мусорные полигоны работали фактически нелегально, без соответствующих документов. Так, в 23 сельских округах и 56 населенных пунктах Алакольского района действовали 33 полигона ТБО, из них лишь один работал с оформлением необходимой документации. В Сарканском районе проверяющие насчитали девять аналогичных нарушений, в Коксуйском – семь, в Ескельдинском – одно.

"По всем вышеуказанным нарушениям внесены акты прокурорского надзора. По результатам рассмотрения актов надзора трем сельским акимам назначили штраф в размере 300 МРП, один заместитель акима привлечен к дисциплинарной ответственности. Также местные исполнительные органы начали работу по узакониванию незаконно функционирующих полигонов ТБО", – резюмировали в Генпрокуратуре.

Ранее пожар на мусорном полигоне произошел в Актобе.