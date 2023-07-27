В Астане движение на участке проспекта Туран закроют на 19 дней

В Астане временно закроют движение на участке пр. Туран из-за работ по прокладке магистральной теплотрассы от НС-14 до ТМ-47, сообщает Zakon.kz.

В столичном акимате уточнили, что работы в рамках проекта по прокладке магистральной теплотрассы от НС-14 до ТМ-47 ведет городское управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства. Работы согласовали с Управлением административной полиции Департамента полиции Астаны. Цель – обеспечить центральным отоплением жилые дома в районе Республиканской главной мечети.

"В связи с проведением строительно-монтажных работ со 2 по 20 августа текущего года (19 дней. – Прим. ред.) будет закрыто движение по основным полосам движения пр. Туран в обе стороны на участке от ул. Хусейн Бен Талал в сторону аэропорта. Движение транспортных средств будет осуществляться по второстепенным съездам", – говорится в сообщении.

Фото: Telegram/astana_newss

Кроме того, с 26 июля по 26 августа будет полностью перекрыто движение по второстепенной дороге вдоль ул. Хусейн Бен Талал от пр. Мангилик Ел для проведения работ по строительству тепломагистрали 6 ввода.

Фото: Telegram/astana_newss

Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут для исключения заторовых ситуаций на дорогах города.

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Ранее сообщалось, что в Астане с 24 июля по 6 августа 2023 года будет полностью перекрыто движение для автотранспортных средств на пересечении улиц Обаган и Кенгир. Причина – работы по строительству инженерных сетей.