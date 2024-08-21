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В Астане на сутки закроют проезд по участку проспекта Туран

Укладка асфальта, асфальтирование дорог, асфальт, ремонт дорог, асфальтобетонные работы, рабочие, асфальтоукладчики, машины для укладки асфальта, техника для дорожных работ, дорожно-ремонтные работы, фото - Новости Zakon.kz от 21.08.2024 23:15 Фото: Zakon.kz
С 22 по 23 августа в Астане полностью закроют для проезда транспорта участок проспекта Туран от улицы Орынбор до улицы Бухар Жырау перед СК Барыс Арена, сообщает Zakon.kz.

В столичном Управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры предупредили, что на участке будут проводить работы по укладке верхнего слоя дорожного полотна.

"Два остановочных пункта "Бизнес-центр The Square" и "СК Барыс-Арена" на период перекрытия обслуживаться городским общественным транспортом не будут", – добавили в управлении.
дорога, Астана, ремонт дороги, фото - Новости Zakon.kz от 21.08.2024 23:15

Фото: акимат Астаны

Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут, чтобы исключить заторы на дорогах города.

Ранее жителям и гостям Астаны подсказали, как объехать участок улицы Алмалык, который перекроют на неделю – с 22 по 28 августа 2024 года.

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