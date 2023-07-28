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Астролог пообещала сумасшедшую удачу двум знакам зодиака в конце лета

Астролог пообещала сумасшедшую удачу двум знакам зодиака в конце лета Фото: pixabay
Российский астролог Тамара Глоба заявила, что жизнь этих двух знаков зодиака сложится феноменально хорошо в последний месяц лета. Речь идет о Львах и Рыбах, сообщает Zakon.kz.

Представителям знака Лев в августе стоит вспомнить о близких и любимых: проводить больше времени вместе, устроить второй половинке приятный сюрприз.

Работы будет много, но астролог уверена, что все проекты увенчаются успехом. Главное в последний месяц лета – найти баланс между карьерой и семьей.

Рожденные под знаком Рыбы в августе откроют для себя выгодные перспективы, которые принесут не только прибыль, но и интересные знакомства.

Да, служебный роман – вещь спорная, однако Тамара Глоба уверена, что отношения сложатся наилучшим образом и перерастут в крепкий союз.

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Елена Вебер
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