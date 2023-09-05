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Кому звезды сулят сумасшедшую удачу до конца года

Кому звезды сулят сумасшедшую удачу до конца года Фото: pixabay
Астролог Тамара Глоба рассказала кому из знаков Зодиака Юпитер принесет успех и благополучие до конца года. Речь идет о Тельцах, сообщает Zakon.kz

Как отметила Глоба, Тельцы почувствуют себя победителями, у них будет получаться все, чем бы они не занимались. Это сумасшедшее везение обусловили звезды: Юпитер - планета, приносящая успех и благополучие - переходит в знак Тельца.

Одиноким представителям знака предстоит встретить свою половинку, с которой получится построить крепкие и счастливые отношения. Семейные Тельцы смогут решить даже самые застарелые и сложные проблемы в браке, гармонизировать отношения и вывести их на новый уровень.

С работой тоже все сложится на редкость удачно - появятся и реализуются перспективы хорошего заработка.

С финансовой стороны у Тельцов все будет просто блестяще - возможны выигрыши в лотерею, внушительные премии и дорогие подарки. Также представители знака получат обратно все долги.

Ранее астрологи рассказали, кто может стать богаче в октябре.

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