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В Карагандинской области ввели новый формат для единого приема жителей

прием жителей Темиртау Фото: пресс-служба акима Карагандинской области
В Темиртау прошел единый день приема жителей. Вместе с акимом Карагандинской области Ермаганбетом Булекпаевым в город металлургов приехали руководители областных управлений, представители полиции, Департамента экологии, сообщает Zakon.kz.

Дом культуры Темиртау временно превратился в импровизированный ЦОН. Для удобства организовали электронную очередь. Для этого сотрудники Управления информатизации, оказания государственных услуг и архивов подготовили и протестировали специальную программу.

Прием длился четыре с половиной часа, обратилось больше ста человек. Многие брали по несколько талонов, воспользовавшись возможностью доступа в одном месте к руководителям разных ведомств. К акиму области подходили индивидуально и группами.

талоны на очередь

Фото: пресс-служба акима Карагандинской области

Позаботились о тех, кто пришел с детьми. В детском уголке с малышами занимались волонтеры.

детский уголок

Фото: пресс-служба акима Карагандинской области

Коммунальные вопросы наиболее актуальные, поэтому, помимо главы региона, поток устремился к столику руководства управления энергетики и ЖКХ. Без дела не остались и другие. Жители консультировались по социальным и трудовым вопросам. Вывоз мусора, несанкционированные свалки, бездомные животные – эти вопросы также волнуют темиртаусцев.

"Хорошо, что организовали такой выездной прием. Удобно. Обратилась по поводу отключений электроэнергии на правом берегу и по холодной воде. Пообещали разобраться с перебоями электричества. Рассказали, как будет решаться проблема с водой. Кроме того, получила консультацию по медицинским услугам".Жительница Темиртау Наталья Мухина


прием жителей Темиртау

Фото: пресс-служба акима Карагандинской области


По итогам приема Ермаганбет Булекпаев выделил топ-5 волнующих темиртаусцев вопросов.

"Коммунальные вопросы: тепло, электроснабжение, вода – это основное. Особенно в нынешней ситуации – это состояние водовода. Сейчас оперативно ремонтируем проблемные участки, а на следующий год будем подавать заявку на капитальный ремонт. Очень много вопросов было по благоустройству: есть подрядчики, по работе которых жители предъявляют претензии. Затем дороги, пассажирский транспорт, ну и бытовые вопросы, – отметил аким области. – Считаю, такой формат приема эффективный и правильный.Ермаганбет Булекпаев

Он заявил, что все обращения зафиксировали, их будут решать.

Ольга Петренко

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Редакция Zakon.kz
Темиртау
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