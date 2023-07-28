Опасную молочную продукцию из России запретили ввозить в Казахстан

Национальный центр экспертизы Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава РК обнаружил, что молочная продукция пяти российских предприятий, которую собирались ввезти в Казахстан, не соответствовала требованиям безопасности, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Министерства торговли и интеграции РК вечером 27 июля, эксперты проверили 19 образцов молочной продукции от 13 зарубежных производителей. По результатам экспертизы выявили несоответствия по жирно-кислотному составу в продукции производства пяти российских предприятий (ООО "Южный молочный завод", ООО "Саратовский молочный комбинат", ООО "А-7 Агро-Оренбургский молочный комбинат", ООО "Молочный комбинат Энгельсский" и АО "ВБД").

"В рамках проведения усиленного лабораторного контроля на границе повторно выявили несоответствие жирно-кислотного состава в ультрапастеризованном молоке 3,2% жирности "Добрая буренка" производства ООО "Саратовский молочный комбинат" (РФ). Ввоз продукции данного предприятия на территорию Казахстана временно ограничили", – говорится в сообщении министерства.

О выявлении потенциально небезопасной молочной продукции из России Комитет ветеринарного контроля и надзора МСХ РК уведомил российский контролирующий орган – Россельхознадзор. Также по итогам экспертизы в Казахстане отменили действие 42 деклараций о соответствии молочной продукции. Причиной стало несоответствие нормам технического регламента.

Ранее депутат маслихата Абайской области Талгат Баймуринов заявил, что до 70% молочной продукции, которую завозят в Казахстан из России, составляет контрафакт.