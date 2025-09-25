Эпидемиолог рассказала о рисках ввоза опасного вируса в Казахстан

Председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава Сархат Бейсенова на брифинге в СЦК 25 сентября 2025 года высказалась о вирусе чикунгунья, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты отметили, что в прошлом месяце в Китае распространился опасный вирус чикунгунья. Они поинтересовались, есть ли риск эпидемии в Казахстане.

"Этот вирус передается через укус самки комара. Его переносчиком являются два вида комаров – их нет в Казахстане. Этот вирус распространяется в основном в странах с тропическим и субтропическим климатом. ВОЗ говорит о рисках заражения в 119 странах мира. В частности, во Франции регистрируются ввозные случаи и местные случаи заболевания", – сказала Сархат Бейсенова.

По ее данным, эпидемиологи проводят мониторинг и контроль в пунктах въезда в страну.

"В нашей стране случаев заражения данным вирусом не зарегистрировано. Если будут случаи, то мы готовы", – заверила глава Комитета санэпидконтроля.

Ранее сообщалось, что массовые ограничения вновь вводят в Китае из-за распространения нового вируса. В стране комары распространяют вирус чикунгунья.