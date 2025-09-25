#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+21°
$
542.8
637.84
6.49
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+21°
$
542.8
637.84
6.49
Общество

Эпидемиолог рассказала о рисках ввоза опасного вируса в Казахстан

Больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, врачи, доктора, прием у врача, фото - Новости Zakon.kz от 25.09.2025 16:58 Фото: Zakon.kz
Председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава Сархат Бейсенова на брифинге в СЦК 25 сентября 2025 года высказалась о вирусе чикунгунья, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты отметили, что в прошлом месяце в Китае распространился опасный вирус чикунгунья. Они поинтересовались, есть ли риск эпидемии в Казахстане.

"Этот вирус передается через укус самки комара. Его переносчиком являются два вида комаров – их нет в Казахстане. Этот вирус распространяется в основном в странах с тропическим и субтропическим климатом. ВОЗ говорит о рисках заражения в 119 странах мира. В частности, во Франции регистрируются ввозные случаи и местные случаи заболевания", – сказала Сархат Бейсенова.

По ее данным, эпидемиологи проводят мониторинг и контроль в пунктах въезда в страну.

"В нашей стране случаев заражения данным вирусом не зарегистрировано. Если будут случаи, то мы готовы", – заверила глава Комитета санэпидконтроля.

Ранее сообщалось, что массовые ограничения вновь вводят в Китае из-за распространения нового вируса. В стране комары распространяют вирус чикунгунья.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Читайте также
Казахстанцам угрожает новая киберугроза: заявление Генпрокуратуры
09:51, 17 сентября 2025
Казахстанцам угрожает новая киберугроза: заявление Генпрокуратуры
Почему в России цены снижаются, а в Казахстане нет – мнение экономиста
16:31, 16 сентября 2025
Почему в России цены снижаются, а в Казахстане нет – мнение экономиста
Туристов предупредили о вспышке бешенства в Бангкоке
04:40, 13 сентября 2025
Туристов предупредили о вспышке бешенства в Бангкоке
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: