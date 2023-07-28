Житель Алматы нарушил ПДД на 4,5 млн тенге

Штрафы более чем на 4,5 млн тенге пришлось заплатить водителю из Алматы после того, как его выявили полицейские с помощью автоматизированной информационной системы, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе ДП Алматы 28 июля, только за три дня на дорогах города полицейские задержали 33 автомобиля, водители которых грубо нарушали ПДД и годами не платили штрафы. Серийных нарушителей искали с помощью автоматизированных информационных систем. "Антирейтинг" возглавил 38-летний алматинец, накопивший штрафы на 4 млн 574,7 тысячи тенге.

"Я владелец автомобиля с российским учетом, на российских номерах. Управлял на протяжении нескольких лет, нарушал. Вышла сумма около 4,5 млн тенге. Меня задержали сотрудники полиции, водворили машину на штрафстоянку. Выбора не было, пришлось платить штрафы. Оплатив их, очень большой стресс испытал: где-то даже медикаментами себя успокаивал", – прокомментировал сам водитель после того, как с него взыскали положенную сумму.

Мужчина признался, что ему "очень больно было платить", и призвал казахстанцев соблюдать ПДД.





На втором месте по сумме штрафа оказался водитель, задолжавший за нарушения ПДД 1 млн 362,7 тысячи тенге.

"В Алматы проводится целенаправленная работа по выявлению и привлечению к ответственности водителей транспортных средств, использующих подложные государственные номерные знаки, устанавливающих на автомашины устройства подачи специальных сигналов, лиц, управляющих транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения и имеющих неоплаченные штрафы. В очередной раз напоминаем о необходимости своевременно оплачивать административные штрафы и призываем неукоснительно соблюдать ПДД", – отметил начальник управления административной полиции ДП города Алматы Асхат Кулбаев.

Ранее в Жамбылской области полицейские задержали злостного нарушителя ППД, за которым числится 101 нарушение и неоплаченные штрафы почти на миллион тенге.

