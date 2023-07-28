Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Более 69 тысяч займов выдали по программе 7-20-25 в Казахстане

Статистика по программе 7-20-25 Фото: freepik
Национальный банк РК опубликовал свежую информацию о том, сколько казахстанцев воспользовались ипотечной программой "7-20-25", сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Нацбанка 28 июля, в рамках программы выдали 69 143 займа. Общая их сумма – 932,3 млрд тенге.

Больше всего займов по программе выдали в Астане – 24 840 на сумму в 389,4 млрд тенге. Следом за столицей идет Алматы (13 778 займов на 212,4 млрд тенге), на третьем месте – Шымкент (5234 займа на 64,3 млрд тенге).

Данные по программе 7-20-25

Инфографика Национального банка РК

По сравнению с началом марта количество казахстанцев, воспользовавшихся программой "7-20-25", выросло на 2278 человек.

Ипотечная программа "7-20-25" действует в Казахстане с 2018 года, в 2023 году по ней планировали выделить до 100 млрд тенге.

Читайте также

Сколько детей зачислили в первый класс в Алматы

Восемь автобусных маршрутов забрали у перевозчика в Алматы из-за жалоб

Житель Алматы нарушил ПДД на 4,5 млн тенге

Никита Дробны
Нацбанк РК
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Сколько дней казахстанцы отдохнут в августе 2023 года
Сколько дней казахстанцы отдохнут в августе 2023 года
Астролог пообещала сумасшедшую удачу двум знакам зодиака в конце лета
Астролог пообещала сумасшедшую удачу двум знакам зодиака в конце лета
Казахстанцы больше не смогут зарегистрироваться в садоводческих товариществах и кооперативах
Казахстанцы больше не смогут прописаться в садоводческих товариществах и кооперативах
В Нацбанке сделали заявление по поводу бумажных 200 тенге
В Нацбанке сделали заявление по поводу бумажных 200 тенге
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления