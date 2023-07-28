Более 69 тысяч займов выдали по программе 7-20-25 в Казахстане

Национальный банк РК опубликовал свежую информацию о том, сколько казахстанцев воспользовались ипотечной программой "7-20-25", сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Нацбанка 28 июля, в рамках программы выдали 69 143 займа. Общая их сумма – 932,3 млрд тенге.

Больше всего займов по программе выдали в Астане – 24 840 на сумму в 389,4 млрд тенге. Следом за столицей идет Алматы (13 778 займов на 212,4 млрд тенге), на третьем месте – Шымкент (5234 займа на 64,3 млрд тенге).

Инфографика Национального банка РК

По сравнению с началом марта количество казахстанцев, воспользовавшихся программой "7-20-25", выросло на 2278 человек.



Ипотечная программа "7-20-25" действует в Казахстане с 2018 года, в 2023 году по ней планировали выделить до 100 млрд тенге.