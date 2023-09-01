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Почти 70 тысяч займов выдали по программе "7-20-25" в Казахстане

В рамках программы «7-20-25» выдан 69 891 заем Фото: freepik
Национальный банк РК опубликовал свежую информацию о том, сколько казахстанцев воспользовались ипотечной программой "7-20-25", сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Нацбанка 1 сентября, в рамках программы выдали 69 891 заем. Общая сумма – 944,4 млрд тенге.

Больше всего займов по программе выдали в Астане – 24 840 на сумму в 389,4 млрд тенге. Следом за столицей идет Алматы (13 778 займов на 212,4 млрд тенге), на третьем месте – Шымкент (5234 займа на 64,3 млрд тенге).

В рамках программы

Фото: пресс-служба КФУ

По сравнению с июлем текущего года количество казахстанцев, воспользовавшихся программой "7-20-25", выросло всего на 748 человек. Казахстанцы отмечают сложность в получении ипотеки, а деньги, выделенные на программу, заканчиваются в системе буквально за минуты, не позволяя оформить заявку. 

Ипотечная программа "7-20-25" действует в Казахстане с 2018 года, в 2023 году по ней планировали выделить до 100 млрд тенге.

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