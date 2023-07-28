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Генпрокуратура подала в суд 10 исков о незаконной передаче земельных участков в горах Алматы

Генпрокуратура направила в суд 10 исков о незаконном отчуждении земель в горах Алматы Фото: gov.kz
Органы прокуратуры направили в Медеуский районный суд Алматы 10 исков об аннулировании разрешительных документов на земельные участки в горной местности, сообщает Zakon.kz.

Группа депутатов мажилиса во главе с Бакытжаном Базарбеком направляла в Генпрокуратуру запрос, в котором просила закрепить двухкилометровую охраняемую зону Иле-Алатауского нацпарка в пределах Медеуского, Бостандыкского и Наурызбайского районов Алматы, ввести мораторий на перевод земель нацпарка в категории участков для индивидуального жилищного строительства и личного подсобного хозяйства, а также проверить законность выделения таких участков под указанные цели.

Согласно ответу, который дал заместитель генерального прокурора РК Тимур Ташимбаев на депутатский запрос, органы прокуратуры еще в прошлом году провели проверки по вопросам точечной застройки в городах республиканского значения. По итогам проверки выяснилось, что более чем в 100 случаях целевое назначение участков в Алматы и пригородах незаконно меняли. На 120 участках горной местности общей площадью 250 га пресекли незаконное строительство.

Кроме того, Тимур Ташибаев сообщил, что прокуратура выявила случаи отчуждения 45 га земель в природном парке Медеу в пользу третьих лиц. По этим фактам направлены 10 исков в Медеуский районный суд Алматы об отмене выдачи разрешительной документации. Также отменено разрешение на строительство жилых домов в горной местности микрорайона Жайлау на 13 га.

Ранее стало известно, что в предгорьях Алматы обнаружили 52 объекта незаконной застройки.

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