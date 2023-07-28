Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Главный флаг Талдыкоргана порвался третий раз за месяц

Государственный флаг в Талдыкоргане опять порвался Фото: скриншот видео
В административном центре Жетысуской области снова порвался главный флаг города. Всего за месяц его уже успели поменять трижды из-за плохого качества, сообщает Zakon.kz.

28 июля жители Талдыкоргана в очередной раз заметили порванный флаг страны на самом высоком флагштоке города. Горожане недоумевают, почему государственный символ снова пришел в негодность.

Причину проблемы корреспонденту Zakon.kz в телефонном разговоре объяснил аким Талдыкоргана Ернат Базил. По его словам, сейчас акимат получает некачественные флаги из-за системы тендерных закупок.

"Оказывается, раньше акимат покупал хороший, плотный флаг у одного источника. Там был двухслойный хороший флаг, который мог бы не рваться при сильном ветре. Сейчас же мы проводим тендер, указываем стандартные характеристики – и флаг поставляют те, кто предложил самую низкую цену. При таких раскладах мы получаем однослойный флаг", – рассказал градоначальник.

Как будут решать проблему в местном акимате, пока не известно. Сколько средств ежегодно тратят на обновление флага, в администрации не сообщили.

Ровно месяц назад в социальных сетях появилось видео, на котором гость из Абайской области рассказывает, что главный флаг Талдыкоргана порван. Флаг заменили, но спустя 15 дней он снова пришел в негодность.

Читайте также

Генпрокуратура подала в суд 10 исков о незаконной передаче земельных участков в горах Алматы

Сколько детей зачислили в первый класс в Алматы

Более 69 тысяч займов выдали по программе 7-20-25 в Казахстане

Азат Жумаханов
Талдыкорган
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Сколько дней казахстанцы отдохнут в августе 2023 года
Сколько дней казахстанцы отдохнут в августе 2023 года
Астролог пообещала сумасшедшую удачу двум знакам зодиака в конце лета
Астролог пообещала сумасшедшую удачу двум знакам зодиака в конце лета
Казахстанцы больше не смогут зарегистрироваться в садоводческих товариществах и кооперативах
Казахстанцы больше не смогут прописаться в садоводческих товариществах и кооперативах
В Нацбанке сделали заявление по поводу бумажных 200 тенге
В Нацбанке сделали заявление по поводу бумажных 200 тенге
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления