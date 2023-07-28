Главный флаг Талдыкоргана порвался третий раз за месяц

В административном центре Жетысуской области снова порвался главный флаг города. Всего за месяц его уже успели поменять трижды из-за плохого качества, сообщает Zakon.kz.

28 июля жители Талдыкоргана в очередной раз заметили порванный флаг страны на самом высоком флагштоке города. Горожане недоумевают, почему государственный символ снова пришел в негодность.

Причину проблемы корреспонденту Zakon.kz в телефонном разговоре объяснил аким Талдыкоргана Ернат Базил. По его словам, сейчас акимат получает некачественные флаги из-за системы тендерных закупок.

"Оказывается, раньше акимат покупал хороший, плотный флаг у одного источника. Там был двухслойный хороший флаг, который мог бы не рваться при сильном ветре. Сейчас же мы проводим тендер, указываем стандартные характеристики – и флаг поставляют те, кто предложил самую низкую цену. При таких раскладах мы получаем однослойный флаг", – рассказал градоначальник.

Как будут решать проблему в местном акимате, пока не известно. Сколько средств ежегодно тратят на обновление флага, в администрации не сообщили.

Ровно месяц назад в социальных сетях появилось видео, на котором гость из Абайской области рассказывает, что главный флаг Талдыкоргана порван. Флаг заменили, но спустя 15 дней он снова пришел в негодность.