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Жители Талдыкоргана шокированы стремительным ростом цен на аренду квартир

рынок жилья Фото: пресс-служба акимата Жетысуской области
Почти в полтора раза подорожала стоимость аренды квартир в административном центре Жетысуской области. Жители шокированы ценами на жилье, сообщает Zakon.kz.

Двухкомнатную квартиру в новых микрорайонах Талдыкоргана всего год назад можно было снять до 100 тыс. тенге. За эту цену клиент получал полностью меблированные апартаменты площадью более чем 60 кв. м. В исключительных случаях аналогичные квартиры можно было найти и подешевле в старых районах областного центра.

аренда жилья

Фото: скриншот

Теперь же рынок поменялся. Аренда квартир подорожала более чем на 50%. Двухкомнатное жилье со всеми удобствами обходится почти в 200 тыс. тенге. А вот самая дешевая арендная квартира в Талдыкоргане стоит 27 тыс. тенге. За эту стоимость можно получить 18 кв. м.


Самая дорогая квартира в областном центре на популярных сайтах оценивается в 300 тыс. тенге. Горожане негодуют: с каких пор в Талдыкоргане начали сдавать жилье по таким высоким ценам? За эту стоимость клиент получает более 100 кв. м, 3 жилых помещения и хорошую локацию в элитных районах города.

аренда жилья

Фото: скриншот

С чем связан резкий рост цен, остается неизвестным. Эксперты не могут объяснить скачок прайса на жилье в областном центре. После разделения Алматинской области специалисты прогнозировали снижение цен на аренду квартир в Талдыкоргане, но спустя больше года ситуация складывается совсем иным образом.

Ранее редакция Zakon.kz оценила, на какое жилье могут рассчитывать казахстанцы в разных городах страны, если бюджет ограничен 20 млн тенге.

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Азат Жумаханов
Жетысуская область Алматинская область Талдыкорган
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