Жители Талдыкоргана шокированы стремительным ростом цен на аренду квартир

Двухкомнатную квартиру в новых микрорайонах Талдыкоргана всего год назад можно было снять до 100 тыс. тенге. За эту цену клиент получал полностью меблированные апартаменты площадью более чем 60 кв. м. В исключительных случаях аналогичные квартиры можно было найти и подешевле в старых районах областного центра.

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Теперь же рынок поменялся. Аренда квартир подорожала более чем на 50%. Двухкомнатное жилье со всеми удобствами обходится почти в 200 тыс. тенге. А вот самая дешевая арендная квартира в Талдыкоргане стоит 27 тыс. тенге. За эту стоимость можно получить 18 кв. м.





Самая дорогая квартира в областном центре на популярных сайтах оценивается в 300 тыс. тенге. Горожане негодуют: с каких пор в Талдыкоргане начали сдавать жилье по таким высоким ценам? За эту стоимость клиент получает более 100 кв. м, 3 жилых помещения и хорошую локацию в элитных районах города.