Специалисты выясняют влияют ли космические отходы на экологию Ұлытау

В Жезказгане и Сатпаеве области Ұлытау специалисты фиксируют ухудшение экологии сообщает Zakon.kz

По информации "Хабар 24" ученые полагают что ппричина ухудшения экологической ситуации области и роста заболеваний связана с отходами космической промышленности. После стартов с космодрома Байконур в области Ұлытау падают ступени от ракет.

Однако делать какие-то конкретные выводы пока рано, заверяют специалисты.

Окончательный ответ учёные дадут спустя 2 года, когда полностью закончат исследование.

"В действительности в области Ұлытау промышленность сконцентрирована в таких местах как Сатпаев, Карсакпай и в самом Жезказгане, естественно. И по валовым выбросам, она не последнее место занимает среди областей. А когда его делим на душу населения, то есть на количество людей, проживающих в области, то она уже занимает чуть-ли не 2-е место" директор предприятия Сейлхан Аскаров,



