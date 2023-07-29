Специалисты выясняют влияют ли космические отходы на экологию Ұлытау
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В Жезказгане и Сатпаеве области Ұлытау специалисты фиксируют ухудшение экологии сообщает Zakon.kz
По информации "Хабар 24" ученые полагают что ппричина ухудшения экологической ситуации области и роста заболеваний связана с отходами космической промышленности. После стартов с космодрома Байконур в области Ұлытау падают ступени от ракет.
Однако делать какие-то конкретные выводы пока рано, заверяют специалисты.
Окончательный ответ учёные дадут спустя 2 года, когда полностью закончат исследование.
"В действительности в области Ұлытау промышленность сконцентрирована в таких местах как Сатпаев, Карсакпай и в самом Жезказгане, естественно. И по валовым выбросам, она не последнее место занимает среди областей. А когда его делим на душу населения, то есть на количество людей, проживающих в области, то она уже занимает чуть-ли не 2-е место" директор предприятия Сейлхан Аскаров,
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