Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Специалисты выясняют влияют ли космические отходы на экологию Ұлытау

Специалисты выясняют влияют ли космические отходы на экологию Ұлытау Фото: скриншот с видео
В Жезказгане и Сатпаеве области Ұлытау специалисты фиксируют ухудшение экологии сообщает Zakon.kz

По информации "Хабар 24" ученые полагают что ппричина ухудшения экологической ситуации области и роста заболеваний связана с отходами космической промышленности. После стартов с космодрома Байконур в области Ұлытау падают ступени от ракет.

Однако делать какие-то конкретные выводы пока рано, заверяют специалисты.

Окончательный ответ учёные дадут спустя 2 года, когда полностью закончат исследование.

"В действительности в области Ұлытау промышленность сконцентрирована в таких местах как Сатпаев, Карсакпай и в самом Жезказгане, естественно. И по валовым выбросам, она не последнее место занимает среди областей. А когда его делим на душу населения, то есть на количество людей, проживающих в области, то она уже занимает чуть-ли не 2-е место"  директор предприятия Сейлхан Аскаров,


Читайте также

Жителей алматинского микрорайона "Акжар" обеспечат водой

В Астане, Алматы и еще двух городах РК обещают неблагоприятные метеоусловия

Елена Вебер
Интересное
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Сколько дней казахстанцы отдохнут в августе 2023 года
Сколько дней казахстанцы отдохнут в августе 2023 года
Астролог пообещала сумасшедшую удачу двум знакам зодиака в конце лета
Астролог пообещала сумасшедшую удачу двум знакам зодиака в конце лета
Казахстанцы больше не смогут зарегистрироваться в садоводческих товариществах и кооперативах
Казахстанцы больше не смогут прописаться в садоводческих товариществах и кооперативах
В Нацбанке сделали заявление по поводу бумажных 200 тенге
В Нацбанке сделали заявление по поводу бумажных 200 тенге
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления