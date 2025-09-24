#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+17°
$
545.01
642.84
6.52
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+17°
$
545.01
642.84
6.52
Экономика и бизнес

Развитие животноводства в сердце области Ұлытау

Развитие животноводства, фото - Новости Zakon.kz от 24.09.2025 09:53 Фото: акимат области Ұлытау
В области Ұлытау реализуется масштабный инвестиционный проект по развитию овцеводства. Он осуществляется при поддержке акимата области и СПК "Ұлытау" и имеет стратегическое значение как для аграрного сектора, так и для экономики региона в целом.

Реализация проекта началась в живописном селе Тугускен, где создаются новые возможности для развития сельского хозяйства, повышения занятости населения и укрепления продовольственной безопасности.

В целом заемщиком проведен обоснованный обзор и анализ рынка сбыта в регионе и в целом по Казахстану. Основной целевой группой являются жители и предприятия переработки мясной продукции в области Ұлытау, а также в г. Жезказгане. После вложений новых инвестиций СПК "Ulytau Sheep" намерена также освоить поставки кейтеринговым и другим компаниям области Ұлытау.

Общий объем инвестиций составляет 1,7 миллиарда тенге. Из этой суммы 268 миллионов профинансированы за счет собственных средств, что демонстрирует серьезную заинтересованность бизнеса в развитии отрасли. Основные расходы направлены на приобретение племенного мелкого рогатого скота и сельскохозяйственной техники. Так, более одного миллиарда тенге вложено в закупку племенных животных, еще свыше 350 миллионов тенге – в современную технику, которая позволит значительно повысить эффективность производства.

Фото: акимат области Ұлытау

На сегодняшний день в хозяйство завезено 500 племенных баранов-производителей и 12 400 овец породы едильбай, отличающихся высокой продуктивностью и устойчивостью к климатическим условиям. Для обеспечения полноценной работы закуплено более 60 единиц сельхозтехники. Эти меры позволят создать прочную основу для формирования качественного и стабильного поголовья, а также расширения откормочных площадок.

Проект имеет ярко выраженный социально-экономический эффект. В селе Тугускен и близлежащих округах создано 30 новых рабочих мест, объединено 24 крестьянских хозяйства, вовлечены два сельских округа и более 40 специалистов. Это открывает перспективы для повышения доходов сельчан, развития кооперации и укрепления предпринимательских инициатив.

Главной целью проекта является формирование современной системы животноводства, способной обеспечить регион высококачественной продукцией и вывести аграрный сектор на новый уровень. Его реализация напрямую способствует экономическому развитию области Ұлытау. Увеличение объемов сельскохозяйственного производства, привлечение инвестиций, внедрение инновационных технологий и подготовка кадров создают основу для устойчивого роста.

Фото: акимат области Ұлытау

Инициатива в селе Тугускен станет не только драйвером развития животноводства, но и важным фактором экономического роста всей области Ұлытау. Она укрепит продовольственную безопасность, повысит благосостояние сельских жителей и обеспечит новые возможности для долгосрочного и стабильного развития региона.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Айсулу Омарова
Читайте также
Послание президента народу Казахстана – 2025: полный текст
15:54, 08 сентября 2025
Послание президента народу Казахстана – 2025: полный текст
Послание Токаева народу Казахстана – текстовая трансляция
10:31, 08 сентября 2025
Послание Токаева народу Казахстана – текстовая трансляция
От фермы до экспорта: что изменилось в сельском хозяйстве Казахстана после Послания президента
09:50, 03 сентября 2025
От фермы до экспорта: что изменилось в сельском хозяйстве Казахстана после Послания президента
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: