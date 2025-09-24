Развитие животноводства в сердце области Ұлытау

В области Ұлытау реализуется масштабный инвестиционный проект по развитию овцеводства. Он осуществляется при поддержке акимата области и СПК "Ұлытау" и имеет стратегическое значение как для аграрного сектора, так и для экономики региона в целом.

Реализация проекта началась в живописном селе Тугускен, где создаются новые возможности для развития сельского хозяйства, повышения занятости населения и укрепления продовольственной безопасности.

В целом заемщиком проведен обоснованный обзор и анализ рынка сбыта в регионе и в целом по Казахстану. Основной целевой группой являются жители и предприятия переработки мясной продукции в области Ұлытау, а также в г. Жезказгане. После вложений новых инвестиций СПК "Ulytau Sheep" намерена также освоить поставки кейтеринговым и другим компаниям области Ұлытау.

Общий объем инвестиций составляет 1,7 миллиарда тенге. Из этой суммы 268 миллионов профинансированы за счет собственных средств, что демонстрирует серьезную заинтересованность бизнеса в развитии отрасли. Основные расходы направлены на приобретение племенного мелкого рогатого скота и сельскохозяйственной техники. Так, более одного миллиарда тенге вложено в закупку племенных животных, еще свыше 350 миллионов тенге – в современную технику, которая позволит значительно повысить эффективность производства.

Фото: акимат области Ұлытау

На сегодняшний день в хозяйство завезено 500 племенных баранов-производителей и 12 400 овец породы едильбай, отличающихся высокой продуктивностью и устойчивостью к климатическим условиям. Для обеспечения полноценной работы закуплено более 60 единиц сельхозтехники. Эти меры позволят создать прочную основу для формирования качественного и стабильного поголовья, а также расширения откормочных площадок.

Проект имеет ярко выраженный социально-экономический эффект. В селе Тугускен и близлежащих округах создано 30 новых рабочих мест, объединено 24 крестьянских хозяйства, вовлечены два сельских округа и более 40 специалистов. Это открывает перспективы для повышения доходов сельчан, развития кооперации и укрепления предпринимательских инициатив.

Главной целью проекта является формирование современной системы животноводства, способной обеспечить регион высококачественной продукцией и вывести аграрный сектор на новый уровень. Его реализация напрямую способствует экономическому развитию области Ұлытау. Увеличение объемов сельскохозяйственного производства, привлечение инвестиций, внедрение инновационных технологий и подготовка кадров создают основу для устойчивого роста.

Фото: акимат области Ұлытау

Инициатива в селе Тугускен станет не только драйвером развития животноводства, но и важным фактором экономического роста всей области Ұлытау. Она укрепит продовольственную безопасность, повысит благосостояние сельских жителей и обеспечит новые возможности для долгосрочного и стабильного развития региона.