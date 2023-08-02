Выживали за счет водовозов: в микрорайоне Акжар запустили новый водопровод

В микрорайоне Акжар Алматы запустили новый водопровод и насосную станцию. Теперь у жителей района не будет проблем с водой в летнее время, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Проблемы с питьевой водой в микрорайоне Акжар существовали еще до его присоединения к Наурызбайкому району. Как рассказал официальный представитель "Алматы су" Серик Шагиров, каждый год с апреля по октябрь вода в микрорайоне пропадала, а если и появлялась, то, по жалобам жителей, была мутная и грязная.

Местные жители, конечно, приноровились – собирали воду в бочках и в принципе научились ее экономить, но на бытовые нужды все равно не хватало.

"Исторически так сложилось, что в микрорайоне Акжар в летний период воды не хватает. Есть несколько причин – это отсутствие труб, маленький дебет с существующего водозабора, мутность воды в реках и самое главное – полив. Эти факторы привели к тому, что летом в определенные часы возникал дефицит воды. Чтобы восполнить этот дефицит, мы 1 августа подключили новый водозаборный объект, который будет подавать воду из подземных источников", – объяснил официальный представитель "Алматы су" Серик Шагиров.

Таким образом, с введением нового водопровода порядка 4 тыс. домов микрорайона Акжар до строительства новой фильтровальной станции будут обеспечены регулярным водоснабжением.

Фото: Zakon.kz

Жительница Наурызбайского района Гульзада Раисова рассказала, что у некоторых жителей Акжара в домах уже появилась долгожданная вода.



"Раньше у нас проблемы с водой были с мая и по октябрь. Выживали мы только за счет водовозов. С завершением этого проекта как минимум у 40% жителей должна появиться вода. Мы этот день ждали с нетерпением", – отметила Гульзада Раисова.

Однако директор "Алматы су" Ильяс Казиев уточнил, что новые инженерные сети требуют поэтапного включения. Поэтому попросил не паниковать, если вдруг вода у кого-то отключится.

Фото: пресс-служба "Алматы су"

"В течение недели полностью будут завершены все пусконаладочные работы. Параллельно завершаются работы по включению водопровода в технологическую цепочку водоснабжения мегаполиса. Как вы видите, воду уже в крайнюю точку Акжара мы подали. Теперь предстоит распределить ее по другим улицам. Первым потребителям вода уже бесперебойно поступает", – заявил Ильяс Казиев.

Фото: пресс-служба "Алматы су"

Фото: Zakon.kz

В целом, в рамках проекта развития системы водоснабжения и канализации в Наурызбайском районе уже проложили 130 км водопроводных и 65 км канализационных сетей. Кроме того, до конца года будет завершено строительство новой фильтровальной станции на реке Каргалы, а до 2025 года обещают запустить аналогичную фильтровальную станцию на реке Аксай. Все это позволит обеспечить стабильным водоснабжением 150 тыс. жителей Наурызбайского района.

