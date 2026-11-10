Один случай на 700 тысяч: казахстанка родила сразу четырех мальчиков

31-летняя жительница области Жетысу Альмира Бекеева родила сразу четырех мальчиков. Это редкое и радостное событие произошло в Национальном научном центре акушерства, гинекологии и перинатологии (НЦАГиП) Алматы, сообщает Zakon.kz.

Малыши появились на свет 24 сентября на сроке 30 недель и 6 дней. Мальчиков назвали Арлан, Арсылан, Алихан и Амирхан. Их вес при рождении составил от 1 400 до 1 700 граммов.

Как отметили медики, рождение четверни – редкое событие, которое происходит примерно один раз на 600-700 тысяч родов.

В центре добавили, что за появлением малышей на свет стояли месяцы наблюдения и работа медицинской команды.

Сегодня, 10 ноября 2026 года, многодетную маму с новорожденными сыновьями торжественно выписали домой. Дома ее ждут еще трое малышей.

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