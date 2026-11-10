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Общество

Один случай на 700 тысяч: казахстанка родила сразу четырех мальчиков

родители, врачи, дети, выписка, фото - Новости Zakon.kz от 10.11.2026 16:49 Фото: Instagram/ncagip_kz
31-летняя жительница области Жетысу Альмира Бекеева родила сразу четырех мальчиков. Это редкое и радостное событие произошло в Национальном научном центре акушерства, гинекологии и перинатологии (НЦАГиП) Алматы, сообщает Zakon.kz.

Малыши появились на свет 24 сентября на сроке 30 недель и 6 дней. Мальчиков назвали Арлан, Арсылан, Алихан и Амирхан. Их вес при рождении составил от 1 400 до 1 700 граммов.

Как отметили медики, рождение четверни – редкое событие, которое происходит примерно один раз на 600-700 тысяч родов.

В центре добавили, что за появлением малышей на свет стояли месяцы наблюдения и работа медицинской команды.

Сегодня, 10 ноября 2026 года, многодетную маму с новорожденными сыновьями торжественно выписали домой. Дома ее ждут еще трое малышей.

6 ноября мы писали о том, что в Алматинской области врачи спасли двух братьев в возрасте 7 и 4 лет, проглотивших магниты.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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