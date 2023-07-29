Алихан Смаилов: За обеспечение студентов жильем персональную ответственность несут министры и акимы регионов

Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел заседание Республиканского штаба по реализации предвыборной программы президента РК Касым-Жомарта Токаева "Справедливый Казахстан – для всех и для каждого. Сейчас и навсегда".

Участники заседания обсудили вопрос дефицита мест в студенческих общежитиях.

Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек сообщил, что в текущем году ожидается ввод 37 объектов на 11 тыс. мест, в том числе для студентов вузов – 26 общежитий, колледжей – 11.

При этом, по его информации, 4 объекта на 1,4 тыс. мест имеют риск срыва срока ввода в эксплуатацию. Это такие проекты, как реконструкция общежития для НАО "Медицинский университет Астана", строительство общежития на 400 мест и реконструкция двух общежитий на 450 мест в г. Алматы.

Среди основных проблем, с которыми сталкиваются инвесторы при возведении общежитий, министр назвал сложности с изменением целевого назначения объектов, предоставление натурных грантов и ограниченную доступность подключения к коммунальным сетям.

Алихан Смаилов подчеркнул, что если проблему дефицита мест в студенческих общежитиях не решать своевременно, то ситуация будет только ухудшаться.

"Руководители многих университетов практически самоустранились от своих обязательств по обеспечению условий для проживания студентов. В свою очередь Министерства науки и просвещения не контролируют ситуацию по выполнению университетами и колледжами требований в части полного обеспечения приезжих студентов общежитиями. Эта работа плохо координируется с акиматами", – сказал премьер-министр.

По его словам, поступившие студенты узнают об отсутствии места в общежитии только по приезду и поэтому вместо подготовки к учебе вынуждены самостоятельно искать жилье.

Алихан Смаилов поручил до 1 сентября провести работу по максимальному выделению студентам мест в общежитиях, а также обеспечить сдачу всех запланированных на текущий год 37 объектов в срок. Он подчеркнул, что министры науки и высшего образования, просвещения, акимы регионов несут за это персональную ответственность.

В ходе заседания штаба был также рассмотрен вопрос исполнения поручения главы государства о реализации Программы по повышению доходов сельского населения "Ауыл аманаты".

Смаилов сообщил, что в текущем году на реализацию программы в республиканском бюджете предусмотрено 100 млрд тенге, планируется выдать 17 тыс. микрокредитов, что позволит создать более 18 тыс. новых рабочих мест в селах.

Однако только десять регионов активно приступили к реализации программы. Слабая динамика отмечена в семи регионах, из них в трех не одобрено ни одной заявки (Восточно-Казахстанская, Мангистауская и Абайская области).

"Надо активнее работать с населением. Акимы районов и сельских округов должны быть в постоянном контакте с жителями, разъяснять им условия и выгоды микрокредитования. Условия по займам являются очень выгодными и посильными: 2,5% на 5-7 лет. Это надо просто и правильно объяснить", – сказал премьер.

Алихан Смаилов поручил акиматам регионов обеспечить полное освоение выделяемых средств, их целевое использование и своевременную возвратность, а также держать на контроле достижение показателей программы на текущий год.