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В Минэнерго рассказали о запасах бензина в Казахстане

бензин, запасы бензина в Казахстане Фото: Zakon.kz
В Министерстве энергетики Казахстана рассказали о ситуации с автомобильным бензином в стране, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе ведомства рассказали, что в настоящее время Атырауский, Павлодарский и Шымкентский НПЗ работают в нормальном режиме.

"Совокупные запасы объемов на нефтебазах, в пути, НПЗ и импорта "премиального" автобензина АИ-95 достигают 36,5 тыс. тонн (12-дневная потребность страны) и "народного" автобензина АИ-92 – 257,1 тыс. тонн (18 дней)".Министерство энергетики РК

Отмечается, что предельная цена бензина АИ-92 не должна превышать 205 тенге/литр в связи с государственным регулированием цены. Цена на АИ-95 не регулируется государством, следовательно цены на "пистолете" АЗС могут меняться в зависимости от спроса и предложения на рынке.

Также Министерством энергетики Казахстана были даны разъяснения о возможности импорта крупным сетям АЗС, учитывая период отпусков и повышенного спроса на Аи-95+.

"Что касается Павлодарской области, то по крупным сетям АЗС топливо в свободной реализации, местами могут быть ограничения, связанные с летним периодом отпусков и повышенным потреблением. На 28 июля в Павлодарской области с учетом запасов на нефтебазах и в пути есть 0,8 тыс. тонн Аи-95, или на восемь суток, Аи-92 – 4,1 тыс. тонн, или на девять суток".Министерство энергетики РК

Объемы поставки автомобильных бензинов будут постепенно наращиваться с учетом запуска Павлодарского НПЗ после завершения планово-предупредительного ремонта.

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Тамила Языкова
МЭ РК Казахстан
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