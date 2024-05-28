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О запасах дизтоплива и бензина в Казахстане рассказал глава Минэнерго

Алмасадам Саткалиев, государственный служащий, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 28.05.2024 11:08 Фото: primeminister.kz
Министр энергетики Алмасадам Саткалиев на заседании правительства 28 мая 2024 года рассказал, сколько запасов дизтоплива и бензина имеется в Казахстане, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Как отметил глава Минэнерго, по итогам четырех месяцев текущего года объем переработки нефти составил 5,9 млн тонн, или 105,4% к аналогичному периоду прошлого года. Производство нефтепродуктов составило 4,28 млн тонн, или 94% к аналогичному периоду прошлого года.

"Увеличены совокупные запасы дизтоплива на НПЗ, нефтебазах и путях, объемы составляют 612 тыс. тонн, или 38 дней. Запасы бензина марки Аи-92 – 352 тыс. тонн, или 30 дней, бензина марки Аи-95 – 86 тыс. тонн, или 30 дней. Запасы пополняются по мере выработки ГСМ и подачи заявок от регионов", – сообщил Алмасадам Саткалиев.

По его словам, глубина переработки нефти и выработка светлых нефтепродуктов увеличена с 85 до 87%. Кроме того, 5 мая на Шымкентском НПЗ завершился плановый капитальный ремонт, завод работает в штатном режиме.

Вместе с тем Минэнерго планирует увеличить производство нефтепродуктов за счет расширения:

  • Актауского битумного завода – с 1 до 1,5 млн тонн;
  • Шымкентского НПЗ – с 6 до 12 млн тонн;
  • Атырауского НПЗ – с 5,5 до 6,7 млн тонн;
  • Павлодарского НХЗ – с 5,5 до 8 млн тонн.

Министр подчеркнул, что это позволит на 100% обеспечить растущую потребность внутреннего рынка в ГСМ, а также экспортировать нефтепродукты в соседние страны.

7 мая 2024 года Министерство энергетики установило для иностранцев новые цены на бензин и дизтопливо.

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