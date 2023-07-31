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Путешественник-аксакал из Улытауской области отправится в кругосветный пеший поход

Путешественник-аксакал из Улытауской области отправится в кругосветный пеший поход Фото: Instagram/ulytaumen
72-летний Сарсенбай Котырашов, житель Улытауской области, обошедший пешком весь Казахстан, наметил пешее кругосветное путешествие, сообщает Zakon.kz.

Как рассказал аксакал в своем Instagram-аккаунте, старт кругосветного путешествия намечен на 2 августа. Начнется пеший поход Сарсенбая Катырашова в Атырау.

"Спешу сообщить, что определена дата моего старта в кругосветное путешествие. Решил стартовать 2 августа с Атырау, как говорится - лучше поздно чем никогда", – написал пенсионер.

Накануне путешественника проводили сотрудники Жезказганского историко-археологическом музея. Их Катырашов поблагодарил за поддержку и участие.


Ранее 72-летний путешественник-аксакал, в прошлом кузнец и реставратор, обошел пешком весь Казахстан.

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