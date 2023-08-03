Установить мировой рекорд пешим походом намерен путешественник-аксакал

73-летний путешественник Сарсенбай Котырашов намерен установить рекорд мирового масштаба, пройдя пешком вокруг Земли. Предположительно, путешествие займет два года, сообщает Zakon.kz.

В среду, 2 августа, знаменитый пенсионер-путешественник Сарсенбай Котырашов начал свое кругосветное пешее турне из города Атырау. До начала пути аксакал провел встречу в Атырауском молодежном ресурсном центре им. Абая, пишет ATPress.

Во время встречи пенсионер рассказал, что целью путешествия для него является возможность рассказать всему миру об Улытауской области и ее исторической ценности.

"По договоренности с ЮНЕСКО я поставил перед собой задачу собрать сведения о казахстанских ремесленниках, чтобы их включили в отдельный сайт. Ну и не менее важным для меня было возрождение и популяризация древнейшего праздника кумыса "Қымызмұрындық", который, к сожалению, забылся", – рассказал Котырашов.

Пенсионер-путешественник планирует пройти по маршруту Казахстан – Россия – Грузия – Турция - Болгария – Сербия – Венгрия – Австрия – Германия – Франция – США – Китай – Монголия – Россия – Казахстан. Предполагается, путешествие займет 2 года и завершится в августе 2025 года.

Маршрут поделен на несколько этапов. Первый этап – Казахстан-Россия-Грузия-Турция. Этот отрезок в три тысячи километров аксакал намеревается пройти за 100 дней. Второй этап: Турция-Франция-США займет 180 дней и составит более девяти тысяч километров. Третий, США-Китай-Монголия-Россия-Казахстан, в четыре тысячи километров, займет 130 дней.

И все же главной целью путешествия Сарсенбай Котырашов назвал решение установить мировой рекорд. Он отметил, что в Книге рекордов Гиннесса еще нет записи о пешем путешествии вокруг света человеком, которому исполнилось 70 лет и более.

Знаменитый пожилой путешественник, в прошлом кузнец и реставратор, стал известен, когда обошел весь Казахстан.



Ранее мы рассказывали, что Сарсенбай Котырашов, житель Улытауской области, наметил пешее кругосветное путешествие.