Правительство выделит 918 млн тенге на спецодежду для лесных пожарных

Премьер-министр РК Алихан Смаилов подписал постановление, предусматривающее выделение дополнительных средств на спецодежду для работников лесных пожарных станций, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе правительства РК 31 июля, из правительственного резерва выделят 918 млн тенге на закупку противопожарной спецодежды работникам лесных пожарных станций, работающих в природоохранных учреждениях и лесничествах.

"Предполагается, что это позволит дооснастить работников 30 природоохранных и 16 лесных учреждений противопожарной одеждой для предотвращения механических травм, перегрева и переохлаждения, воздействия агрессивных жидких составов, защиты от воздействия высоких температур, а также обеспечить дополнительной защитой от других механических воздействий", – пояснили в пресс-службе правительства РК.

В июне в Абайской области произошел крупный лесной пожар, унесший жизни 14 человек и уничтоживший около 60 тысяч га леса. Локализовать его удалось только спустя неделю. Это чрезвычайное происшествие привлекло внимание к состоянию противопожарной охраны в казахстанских лесничествах и природоохранных зонах.