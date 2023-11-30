В Казахстане утвердили Концепцию военно-патриотического воспитания молодежи до 2030 года

Постановлением правительства Казахстана от 24 ноября 2023 года утверждена Концепция военно-патриотического воспитания молодежи до 2030 года, сообщает Zakon.kz.

Концепция подготовлена на основе изучения передового опыта, знаний и традиций в развитии у молодежи гражданственности, патриотизма, готовности к достойному служению Родине.

Мероприятия концепции объединены в следующие разделы:

совершенствование структуры органов военно-патриотической работы;

повышение уровня профессиональной подготовки организаторов и специалистов военно-патриотического воспитания, совершенствование форм и методов работы по военно-патриотическому воспитанию молодежи;

формирование и развитие патриотических качеств у молодежи, воспитание их на основе традиций Вооруженных сил РК;

развитие материальной базы для военно-патриотического воспитания молодежи;

информационное обеспечение военно-патриотического воспитания молодежи.

В документе отмечается, что реализация основных направлений концепции позволит решить проблемы не только военно-патриотического, но и педагогического, социального и нравственного характера, обеспечить развитие у молодежи заинтересованного отношения к воинской службе, готовности к достойному выполнению функции по защите Отечества.

Концепция ориентирована на молодежь и нацелена на совершенствование сложившейся системы военно-патриотического воспитания, предполагает расширение совместной деятельности государственных органов и общественных объединений в решении широкого спектра проблем данной направленности и призвана придать этому процессу дальнейшую динамику.

Указывается, что к 2030 году в сфере военно-патриотического воспитания молодежи должна быть выстроена система военно-патриотического воспитания молодежи, ориентированная на результат.

"Благодаря формированию и развитию у молодежи таких важнейших социально значимых качеств как гражданская зрелость, любовь к Родине, ответственность, чувство долга и верность традициям, намного возрастут их возможности для активного участия в решении важнейших проблем общества в различных сферах его деятельности, в том числе воинской службы, улучшится качественная характеристика современной молодежи, что благотворно отразится на обществе в целом", - говорится в документе.

Высокая духовность, нравственность, активная гражданская позиция, патриотическое сознание молодежи будут в огромной степени способствовать успешному решению задач, связанных с повышением могущества нашей страны.

Также предполагается, что улучшение военно-патриотического воспитания окажет мультипликативный эффект и положительно скажется на социально-экономическом подъеме, укреплении правовой и политической мощи государства, росте обороноспособности и безопасности страны.

"Особое значение имеет то обстоятельство, что в лице патриотически воспитанной молодежи современное общество приобретет ценнейший компонент созидательного потенциала, который будет определяться, прежде всего, ее готовностью взять на себя ответственность за будущее Казахстана", - отмечают разработчики документа.

Основные принципы и подходы развития

Работа по военно-патриотическому воспитанию молодежи основывается на принципах:

уважения Конституции РК и государственных символов;

приоритета нравственных, культурных и духовных ценностей;

гражданственности, ответственности и трудолюбия;

целостности и преемственности поколений.

Реализация Концепции предполагает принятие комплексных мер и слаженные действия центральных государственных и местных исполнительных органов, конкретизированных в системе мероприятий военно-патриотического воспитания, позволит решить назревшие проблемы по патриотическому воспитанию подрастающего поколения.

Ожидаемые результаты

Ожидается, что с увеличением количества молодежи, вовлеченной в военно-патриотическое воспитание, к 2030 году будет:

выстроена системная модель военно-патриотического воспитания на всех уровнях образования и во всех социальных группах;

эффективно функционировать система межведомственного, взаимодействия и государственного партнерства в решении задач военно-патриотического воспитания;

актуализирована правовая база сопровождения и регулирования военно-патриотического воспитания молодежи;

повышен уровень удовлетворенности молодежи реализуемой в стране политикой, обусловливающий чувство гордости за свою страну (историческое наследие, развитие культуры, достижения в спорте, желание защищать родину, содействовать ее процветанию).

Также разработан План действий по реализации Концепции военно-патриотического воспитания молодежи до 2030 года.

В частности, документ предусматривает:

Создание республиканского и региональных координационных советов по военно-патриотическому воспитанию молодежи. Открытие военно-патриотических клубов в общеобразовательных учреждениях, при воинских частях и учреждениях. Открытие военно-патриотических классов "Жас сарбаз" в общеобразовательных учреждениях. Открытие кружков "Смарт сарбаз" в специализированных школах и технических колледжах. Создание на базе домов молодежи и Ассамблеи народа Казахстана кружковой работы движения "Жас сарбаз". Проведение учебно-методических сборов специалистами, вовлеченными в развитие военно-патриотического воспитания в рамках проведения республиканского сбора "Айбын" и ряд других мероприятий.

Постановление вводится в действие со дня его подписания.