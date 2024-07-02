В регионах Казахстана увеличат квоту приема кандасов

Министерство труда и социальной защиты подготовило изменения в региональную квоту приема кандасов и переселенцев на 2024 год, сообщает Zakon.kz.

В частности, предусматривается увеличение региональной квоты приема кандасов на 600 человек за счет снижения региональной квоты приема переселенцев на такое же количество в рамках общеустановленной квоты.

Так, ранее региональная квота приема кандасов на 2024 год была установлена в количестве 2433 человек, а региональная квота приема переселенцев – 7050 человек.

В новом документе устанавливается:

региональная квота приема кандасов на 2024 год в количестве 3033 человек ;

; региональная квота приема переселенцев – 6450 человек.

Как пояснили в Минтруда, потребность в изменении региональных квот обусловлена увеличением численности кандасов, прибывших в трудодефицитные регионы (северные регионы).

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 16 июля.

Ранее сообщалось, что в Казахстане разработаны правила, по которым будут устанавливать принадлежность кандасов к казахской национальности.