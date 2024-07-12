В Атырау нашли "виновника" зловония

Источником неприятного запаха в Атырау, от которого вот уже несколько дней страдают жители города, назвали поля испарения "Квадрат", сообщает корреспондент Zakon.kz.

Чтобы определить источник зловония, специалистами "Казгидромета" и Департамента экологии были приняты оперативные меры, в результате выяснилось, что причиной неприятного запаха стало поле испарения "Квадрат", которое сейчас очищают.

"С 10 июля нашим лабораторно-аналитическим отделом производятся выезды в вечернее, в ночное время и рано утром, по результатам которых, с учетом направления ветра, выявлено, что запах идет со стороны "Квадрата", на котором сейчас идут рекультивационные работы. Зафиксировано многократное превышение по сероводороду, согласно мониторингу качества атмосферного воздуха, в населенных пунктах Перетаска, Водник, за пределами санитарно-защитной зоны ТОО "АНПЗ", вблизи станций контроля качества воздуха №111 "Жилгородок", №109 "Восток", №112 "Акимат", №2 "Пропарка". Отбор проб осуществлялся на сероводородные и углеводородные компоненты. В результате при отборе проб превышение предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ (ПДК) не зафиксировано", – сообщил и.о руководителя Департамента экологии по Атырауской области Ерлан Есенов.

Со слов специалиста, сейчас многолетние загрязнения, накопленные в "Квадрате", выкапывают и складируют отдельно. Когда ветер дует в сторону Атырау, это доставляет горожанам существенные неудобства из-за сильного неприятного запаха. И то, что такая ситуация сильно сказывается на здоровье населения, эколог не отрицает.

"Эта проблема возникла не вчера и не сегодня. Есть Дорожная карта, утвержденная с местным исполнительным органом совместно с Министерством экологии и природных ресурсов, акиматом области. В ней зафиксирован ряд экологических проблем в городе, которые совместно обязались решать. На сегодня часть из них уже решена, часть еще решается. К примеру, по "Тухлой балке" акимат свою часть уже рекультивировал, АНПЗ тоже. Что касается "Квадрата", то у него еще есть сроки, из-за паводков работы были приостановлены, сейчас они возобновляются. Постепенно все будет решаться", – заключил Ерлан Есенов.

Ранее Zakon.kz уже писал, что 10 июля жители Атырау проснулись от невыносимого и при этом очень едкого запаха.