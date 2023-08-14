Социально значимые продукты – одни дешевеют, другие дорожают в Казахстане

Продолжается сезонное изменение цен на социально значимые виды продовольствия. Главным образом в сторону удешевления, но некоторые "скачки" вверх объяснить трудно.

В рамках традиционного обзора цен рынок изучали корреспонденты Zakon.kz.

Материал по теме Цены на социально значимые продукты в Казахстане продолжают колебаться

Цены в Астане особо не колеблются

Сахар на столичных рынках подорожал с 480 до 510 тенге за килограмм, зато в супермаркетах по акции можно взять за 450 тенге. Рис на рынке подешевел с 720 до 650, в магазине цена осталась без изменений.

Развесная гречка стоит 450 тенге за кило, хотя парой недель назад цена была 350 тенге.

Рожки на развес стоят 360 тенге за кило. Тот же продукт в 400-граммовых упаковках в магазине стоит 385 тенге против 510 тенге раньше.

Яйца куриные от "Казгеркус" – 700 тенге за десяток на рынке, 660 – в магазине.

Молоко жирностью 3% стоит 370 тенге за литровый пакет на рынке и 400 тенге – в супермаркете.

Масло подсолнечное от местного маслозавода на рынке по-прежнему 850 тенге за литр, а в магазине – 980 тенге, причем за бутыль в 0,95.

Мякоть говядины с косточкой на рынке стоит 3000 тенге, а в магазине – 3200. Эти цены с прошлого обзора не изменились.

Цены на овощи на рынке:

картофель – 230,

свекла – 350,

лук – 230,

морковь – 330,

капуста – 350.

Цены на овощи в магазинах:

картофель молодой – 200,

свекла – 350,

лук свежий – 290,

морковь – 310,

капуста свежая – 270.

В Алматы многие цены пошли вниз

В алматинских супермаркетах изменились цены на некоторые овощи. Цена на картофель снизилась с 290 до 219 тенге за килограмм. Лук предлагают приобрести по цене 89-135 тенге против 179-245 тенге ранее.

Морковь подешевела до 305-365 тенге за килограмм, ранее стоила 379-455 тенге. Белокочанная капуста, наоборот, подорожала и стоит 369 тенге за килограмм, хотя ранее была в пределах 315-329 тенге.

Мука высшего сорта в двухкилограммовой упаковке по акции реализуется за 715 тенге, ранее стоила 831 тенге. Без скидки цена на муку другого известного бренда составляет 895 тенге. Первый сорт стал стоить от 554 до 565 тенге, две недели ранее его предлагали по цене 769 тенге за 2 кг.

Гречка на развес не сдает позиций и держится на уровне 399 тенге за килограмм. В упаковке крупу на этой неделе можно приобрести по акции за 645 тенге. Две недели назад она стоила дороже – от 805 до 907 тенге за 800-граммовую пачку от отечественного производителя. Можно увидеть цены на эту крупу от других известных казахстанских производителей за 700-граммовую пачку в пределах от 425 до 1095 тенге. Но можно встретить и со скидкой – 909 тг за 700 г.

Стоимость риса "Баракат" на развес составляет 579 тенге. Кроме того, по акции рис этой марки в упаковке предлагают по цене 759 тенге за 750-граммовую пачку. Ранее этот производитель устанавливал рис по цене 816 тенге за 750 г. Купить рис "Баракат" в пятикилограммовой упаковке возможно в пределах от 4555 до 4779 тенге.

Крупа рисовая сорта "Камолино" в 800 г упаковке стоит 834 тенге. За пачку риса развесовкой в пять килограмм просят 4759 тенге.

Макаронные изделия "рожки" на развес предлагают по цене 286 тенге за килограмм. Упаковку 400 граммов можно приобрести за 285 и 424 тенге.

Куриные яйца держатся на уровне 559-725 тенге за десяток в зависимости от производителя и маркировки.

Мякоть говядины, которая снизилась в цене две недели назад, держится в районе 3500 тенге за килограмм. Кусок вырезки без жира обойдется покупателю в 3790 тенге за килограмм против цены двухнедельной давности – 5200 тенге. Стоимость говяжьей шеи начинается от 2890 тенге за килограмм, что ниже прежней стоимости на 768 тенге. Ребра стоят от 2790 тенге за килограмм. Ребра из мраморной говядины предлагают купить за 5565 тенге за килограмм, ранее цена начиналась от 7420 тенге.

Куриное филе подешевело, его продают в пределе цен от 1800 до 2835 тенге за килограмм продукта. Цена за килограмм голеней снизилась с 1350 тенге до 944 тенге.

Стоимость литра подсолнечного рафинированного масла осталась прежней – от 745 до 839 тенге.

Цена сахара на развес не изменилась – 508 тенге за килограмм. Тем временем ценник за сладкий продукт, упакованный в пятикилограммовый мешок, составил 3629 тенге.

200 граммов сливочного масла от местного производителя по-прежнему продают за 895 тенге, стоимость спреда чуть упала – от 239 до 405 тенге за 180 граммов.

Молоко 2,5% в 900- миллилитровой мягкой упаковке просят 375 тенге. Ранее цена составляла 500 тенге, все зависит от жирности и производителя. За твердую упаковку в 925 мл покупатель уже заплатит от 566 тенге за литр.

В Семее цены стабильно высокие

Урожай овощей в Семее уже начинают потихоньку собирать, но это почти не влияет на цены в магазинах и на рынках города. Молодой картофель местные крестьянские хозяйства реализуют по цене 250-260 тенге за килограмм, а вот местные помидоры дачники продают покупателям не дешевле, чем за 1300 тенге за килограмм. Привозные "деревянные" с несъедобной толстенной кожурой, без запаха и вкуса, стоят от 650 до 1000 тенге за килограмм.

Начиная с конца июля, цены на морковь постепенно снижаются: в середине июня она стоила 400 тенге за килограмм, в конце июля – 350 тенге, а сейчас – 280 тенге за килограмм. Такая же цена и у репчатого лука. Кстати, столько лук стоил и в мае текущего года, во время самого пика ценового роста на овощи в Семее.

Свекла около месяца назад практически исчезла с прилавков магазинов, поскольку ее запасы закончились даже в овощехранилищах региона.

Капуста подешевела с 300 до 250 тенге за кило.

Огуречный сезон в Семее в самом разгаре: дачники снимают со своих грядок по 15-25 килограммов в неделю. И это отразилось на ценах. Если зимой и весной тепличные и привозные огурцы продавали по 1000 тенге за кило, то сейчас в магазинах молочные огурчики стоят уже по 400-500 тенге. Дачники же готовы сбыть урожай с рук и по цене вдвое дешевле этого.

Цены на мясо и мясные продукты в Семее обычно растут не чаще раза в год. В этом году скачок цен произошел в мае, и с тех пор мясо стоит на заявленных позициях стабильно. Так, стоимость говядины, в зависимости от сорта выбранного мяса, составляет на рынках Семея 2700-3200 тенге за килограмм. Ребрышки стоят 2700 тенге, а вот филейная часть уже по максимуму, то есть по 3200 тенге за кило.

Баранина сегодня стоит 2500-2700 тенге за килограмм. Свиные ребрышки – 1800 тенге, фарш из свинины и говядины продают по 2000 тенге, шея и филе – 2200 тенге за килограмм.

Цены на куриную продукцию стали подрастать. Например, если в середине июня тушка курицы продавалась за 1550 тенге, а в июле – по 1350 тенге за килограмм, то сейчас ее цена составила 1650 тенге в магазинах "у дома". Цена окорочков увеличилась с 1250 до 1450 тенге за килограмм всего за две недели.

Стоимость яиц пока стабильно высокая. Как и две недели назад, их продают семейчанам по 450 тенге за десяток.

Сахар стоит в магазинах 500 тенге за килограмм, а на рынке – 430 тенге. Рис – 580 тенге в магазине и 500 тенге – на рынке. Гречка в магазине подешевела до 500 тенге за кило, при этом тот же объем можно купить на рынке и за 250 тенге.

Цена на горох в магазинах продолжает расти: с 330 (на конец июля) до 450 тенге за килограмм, при этом на рынке его продают по 280 тенге. Ячневая крупа и в магазинах, и на рынке стоит примерно одинаково – 240-250 тенге за кило, "Геркулес" и кукурузная крупа реализуются по 290-300 тенге. Цены на рожки продолжают стремительно расти: если полтора месяца назад килограммовая упаковка стоила 470 тенге, то сейчас этот продукт ежедневного потребления продается уже по 810 тенге.

Фото: Zakon.kz

Муку в 2-килограммовых пакетах вот уже более года продают по 570 тенге за пачку, буханка хлеба 450 граммов – 140 тенге.

Достаточно стабильные цены демонстрирует подсолнечное масло. Здесь диапазон цен обычно составляет от 700 до 900 тенге за литр. Сейчас в Семее подсолнечное масло стоит 800 тенге за литр.

Молоко в магазинах стоит от 420 тенге и выше за литр, в зависимости от жирности и производителя. Кстати, владельцы частных подворий с пригорода Семея в течение всего лета реализуют молоко по 300 тенге за литр. Кефир продают по 380 тенге за литр, а творог – по 700-800 тенге за килограмм.

200-граммовая баночка сметаны сегодня стоит 440 тенге, домашний же продукт от местных фермеров достигает уже 3-3,5 тыс. тенге за литр. Почти в два раза дороже – 5 тыс. тенге за килограмм – крестьянские хозяйства и собственники личных подворий реализуют горожанам сливочное масло.

В Костанае значительно подешевели овощи

В супермаркете областного центра за две недели изменилась стоимость 8 товаров из 16, по которым ведется мониторинг.

Морковь стала дешевле сразу на 116 тенге и теперь ее продают по 189 вместо 305 тенге. Капуста "скинула" 80 тенге и стоит 245 тенге.

Следующим в списке подешевевших оказался десяток яиц, стоимость которого уменьшилась на 46 тенге, сейчас его продают по 439 тенге. На 35 тенге стали дешевле макароны из стабфонда. Цена на них в 295 тенге держалась с середины ноября 2022 года. Снизился ценник и на сахар, который в середине июня поднялся до 420 тенге, а сейчас стоит 389 тенге.

Продолжил дорожать картофель. В середине июля он стоил 190 тенге, в конце – 249 тенге, а к середине августа цена доросла до 255 тенге.

К прежней стоимости в 405 тенге вернулся пакет молока жирностью 2,5%, на него две недели была акция в 365 тенге.

Среди акционных товаров остались стабильными ценники на подсолнечное масло от казахстанского производителя и окорочка. Стоимость литровой бутылки масла также держится на уровне 679 тенге. Окорочка по-прежнему от 909 тенге, куриное мясо – в среднем 1585 тенге. Прежней осталась цена на большой лоток яиц из 30 штук – 1249 тенге.

Килограмм гречки из стабфонда можно насыпать по 265 тенге. Пакет муки 1 сорта весом два килограмма – 575 тенге, хотя есть мука высшего сорта по акции 559 тенге, развесной рис – 605 тенге. Удержали позиции свинина и говядина.

Фото: Zakon.kz

Первый вид мяса – от 1000 до 2300 тенге, а второй – от 2400 до 3200 тенге.

В Кызылорде почти вдвое подорожала капуста

В Кызылорде средняя цена за один килограмм муки первого сорта по сравнению с месячной давностью изменилась незначительно – было 250 тенге, а стало 249 тенге. Подорожали рожки, килограмм которых можно купить сейчас за 325 тенге, что на 8 тенге дороже, чем месяц назад.

Из круп подорожал рис – с 415 до 471 тенге за кило, зато подешевела гречка, которую можно купить за 315 тенге за килограмм, что на 89 тенге дешевле, чем в июле.

Подешевело подсолнечное масло с 715 до 662 тенге за литр. Сливочное масло 75% жирности также стало дешевле – на 10 тенге – и стоит сейчас 2071 тенге за килограмм.

Средняя цена на говядину осталась прежней в 2615 тенге за кило, а мясо кур подешевело в среднем с 1073 до 1019 тенге.

Из овощной продукции подешевел картофель с 196 тенге до 186 тенге за килограмм и лук – с 207 тенге до 167 тенге за кило.

Капуста подорожала с 189 тенге до 364, а морковь – с 233 тенге до 271 тенге за килограмм.

Снизилась средняя цена по городу и на десяток яиц первой категории, который сейчас стоит 392 тенге, тогда как ровно месяц назад он стоил 420 тенге.

Снижение цен наблюдается на сахар, килограмм которого подешевел с 435 тенге до 411 тенге.

В Актобе остаются дорогими овощи

Подешевел картофель, но ощутимо лишь в супермаркетах – со 195 в конце июля до 149 тенге за килограмм на сегодня. При этом на рынках цена остается в пределах 180-200 тенге за кило, а в магазинах у дома – 175-180 тенге за килограмм.

Не дешевеет капуста. Самую низкую цену предлагают в супермаркетах – по 258 тенге за кило против 199 тенге за кило в конце июля. На рынках и в магазинах у дома овощ продают по 300 тенге за килограмм.

Морковь немного подешевела в сетях супермаркетов до 235 тенге за килограмм. На рынках корнеплод предлагают по 250 тенге за килограмм, в магазинах у дома цена составляет 265-280 тенге за килограмм.

Лук на рынках продают по 170-200 тенге за килограмм, в небольших магазинах примерно такая же цена. В супермаркетах овощ предлагают от 152 тенге за килограмм.

После падения цены до 246 тенге за килограмм на гречку двумя неделями ранее она выросла до 280 тенге за кило. На рынках крупу предлагают до 500 тенге за килограмм. Осталась прежней стоимость риса – от 557 тенге за килограмм в сетях ритейла и до 650 на рынках.

Сахар-песок по-прежнему стоит от 399 тенге за килограмм в супермаркетах и от 450 на рынках и в городских магазинах. Подсолнечное масло – от 578 тенге за литровую бутылку.

Фото: Zakon.kz

Немного упала цена на куриные яйца I категории – с 389 до 383 тенге за десяток в супермаркетах. Мелкооптовая цена на Центральном рынке, самом посещаемом горожанами, осталась прежней – от 350 тенге за десяток.

После снижения в конце июля держится цена куриных окорочков американского производства – 882 тенге за килограмм в сетях ритейла.

Снизилась цена куриных окорочков американского производства с 924 до 882 тенге за кило. Цена на кур начинается от 1114 тенге за килограмм.

Цена на сливочное масло 72,5% жирности начинается от 3 780 тенге за килограмм. Молоко и кефир местного производителя 2,5% жирности в мягкой упаковке "финпак" предлагают в сетях и киосках компании по 299/300 и 329/330 за литр тенге, соответственно.

Муку I сорта предлагают от 147 тенге за килограмм на развес. Хлеб, выпекаемый из нее, не подорожал – стоит 87 тенге в сетях ритейла и до 100 тенге в небольших магазинах за 550-граммовую булку.

Развесные весовые рожки на прилавках супермаркетов – по 346 тенге за килограмм против 278 тенге в конце июля.

Помидоры на мелкооптовом рынке можно купить по 150 тенге за килограмм, в розницу – от 200 тенге за килограмм. Огурцы от 120 тенге за килограмм оптом и от 200 тенге за кило в розницу.

Держится пока цена на мясо. Более или менее приличная говядина на кости – от 2400 тенге за килограмм, свинина – от 1250, баранина – от 2800, конина – от 3500 тенге за килограмм. Это на Центральном рынке. В сетях ритейла цена на продукт ощутимо дороже. Баранина замечена не была. Говядина – от 2900 тенге за килограмм, свинина – от 2200 тенге за кило.

Сахар, гречка и овощи стали дешевле в Павлодаре

Сахар в павлодарских магазинах продается в среднем по 450 тенге за кг. В социальных отделах "песок" продают по 424 тенге, максимальная цена – 480 тенге.

Овощи, в том числе домашние, можно сегодня купить дешевле. Так, огурцы реализуют в овощных лавках в среднем по 300 тенге за кг, томаты – 500-800 тенге, лук – за 240-300 тенге, морковь – по 200 тенге.

Гречневую крупу продают по 300 тенге за кг, в некоторых магазинах цена опустилась до 250 тенге за кг. При этом цена на рис остается стабильно высокой. На развес – от 600 тенге и выше в зависимости от сорта. Самыми ходовыми и недорогими остаются "Акмаржан" и "Комолино".

Яйца первой категории в Павлодаре стоят 420-450 тенге за десяток, куриное мясо тушкой "Ардагер" – 1050 тенге за кг.

Молочная продукция остается дорогой. Цена на молоко пакетированное жирностью 2,5% местного производства составляет 290-350 тенге за упаковку. Причем упаковка может быть как литровой, так и 900 мл.

Мука первого сорта – 160-190 тенге за кг, высшего – 250 тенге за кг на развес.

Рожки на развес из муки первого сорта продают за 340-390 тенге за кг. Фасовки по 400 г фирмы "Султан" продают по 370-380 тенге.

В мясных лавках говядину реализуют по 2100-3000 тенге за кг. Цена на самую доступную свежемороженую рыбу – минтай – составляет 1600 тенге за кг. А цена на мороженую семгу растет и составляет 6500-8500 тенге за кг.

В Шымкенте цены на многие продукты не меняются

Павлодарский картофель на шымкентских рынках стоит 220-230 тенге. Местные крупные красные помидоры рыночные торговцы продают по 250 тенге за кг, а розовые (раньше назывались "бычьим сердцем") – по 600 тенге. Огурцы стоят 250-300 тенге за кг.

Павлодарская морковь реализуется по 350 тенге. Местный лук – по 200-220 тенге. Свекла торгуется по 250. Капуста, две недели назад поднявшись в цене до 300 тенге за кило, так и замерла.

Яйца немного подешевели на рыночных прилавках, всего на 5 тенге. И теперь, в зависимости от категории, стоят от 600 до 700 тенге за десяток.

Стабильными остаются цены на "молочку". Поскольку качество домашней сметаны, сливок и кефира не вызывает нареканий, то покупателей не смущает стоимость. Жирный кефир – по 450 тенге за литр, обезжиренный – по 350 тенге. За сметану, при тебе разлитую в пластиковые ведерки, без колебаний отдают по 2200 тенге за кг.

На прилавке разнообразие сливочного масла: белорусское, 82,5% жирности – за 4000 тенге за килограмм. Масло татарское 72,5% жирности – по 3200 тенге. Масло бишкекское – по 4000 за кг.

Куриные окорочка в цене пока не меняются. 1100 тенге за кг американского продукта и 1200 – алматинской. Голень и куриные бедра покупатель может приобрести за 1300 тенге за кг. Развесные куриные крылья с Усть-Каменогорской птицефабрики стоят немногим дороже 1350 тенге.

Традиционно для южного региона разнообразие на прилавках мясной продукции. Заднюю баранью ляжку можно не торгуясь приобрести по 2600 тенге за кг, но всю целиком. Та же цена будет и на мясной позвоночник с ребрами и корейкой. Корейка в наборе с мясными ребрами – по 2800 тенге. Передняя ляжка – по 2500 за кг, равно как и курдюк. По словам продавцов, цены на баранину не менялись уже как месяц.

Говядина тоже примерно на прежних позициях. Так, очень мясные кости, задняя часть – по 2800 тенге за кг. Мякоть остается в цене неизменной – 3500 тенге. Мякоть на фарш – по 3200 тенге за кг. Мясные, но очень пристойные обрезки мякоти на фарш, – 3000 за кг. Мясные ребра – по 2800 тенге. Вырезку по позвоночнику продавцы отдают по 6500 тенге за кг.

Наиболее демократичными остаются цены на свинину. Пристойное мясо (именно мясо, а не сало) – от 2000 до 2200 тенге за кг. А вот сало на засолку (толстое, в четыре – пять пальцев толщиной, с мясной полоской) – по 2500 за кг. Передняя лопатка и мясные ребра отдают по 1800 тенге за кило. Брюшина – по 1500 тенге за килограмм. Самое вкусное мясо, как считают эксперты, на шее – по 2300 тенге. Задняя ляжка (от домашней, по заверениям продавцов, свиньи) – 2500 тенге за кг. А вот привозная, из Северного Казахстана, свинина ценится заметно ниже местной – 1800-2000 тенге за кг.

Сахар "играет" от прилавка к прилавку. Можно сахар встретить по 440 тенге за кило, а на другом прилавке в сотне метров от первого уже по 480 тенге.

Фото: Zakon.kz

Гречка по 300-350 тенге есть практически на каждом прилавке. Остановилось в цене растительное масло от российских производителей – его можно приобрести за 3300 тенге пятилитровую упаковку, но в среднем оно стоит до 4 тыс. за пятилитровую емкость.

Устькаменогорцы о ценах: "Стабильно дорого"

И вновь устькаменогорцы отмечают, что желаемого понижения цен за последние две недели не произошло – продукты питания в магазинах и на рынках областного центра Восточного Казахстана остаются стабильно высокими.

"Очень дорого все – овощи, молоко, про мясо я вообще молчу – перестали брать, покупаем только курицу, но и курятина постоянно дорожает. С молоком такая же история. Хотя у нас столько молока производят, почему так дорого?" – недоумевает горожанка Зухра Смаилова.

Ожидаемого понижения цен летом на молочную продукцию в Усть-Каменогорске не произошло. Литр молока 2,5% жирности в тетрапакете по-прежнему стоит около 570-580 тенге, 4% жирности – 670 тенге, а в мягкой упаковке можно купить за 335 тенге. Литр кефира – 550 тенге, а 380 граммов сметаны 15%-ной жирности – 825 тенге, 30%-ной жирности – 985 тенге. Килограмм сливочного масла 72,5% жирности стоит 4750, а 82,5% жирности – 5800 тенге за килограмм.

Поднявшаяся в начале лета цена на курятину продолжает держать свои позиции: килограмм цыпленка бройлера стоит 1675 тенге, крылья – 2555, бедра – 2280 тенге, филе – 2625 тенге за килограмм.

А вот мясо по-прежнему многим не по карману. Вырезку говядины покупают от 5500 тенге за килограмм, ребра стали дороже на 100 тенге и обходятся не дешевле 2650 тенге за кило, а на рынках и того дороже. Лопатка говяжья будет стоить 2850 тенге, грудинка – 2650, шея – от 2750 тенге за килограмм. Фарш свино-говяжий – 2900 тенге, но можно найти и за 2700 тенге за кило.

Стоимость свинины в среднем не изменилась. Килограмм этого мяса можно приобрести и за 1850 за кило, а вот мякоть дешевле, чем 2600, вряд ли получится купить.

Также цены на баранину остались прежними: спинка – 4600 тенге, шея – от 2700 до 3500 тенге, а мякоть – от 4500 до 4800 тенге за килограмм.

В целом постоянны цены на крупы, особенно в социальных отделах. На протяжении нескольких последних месяцев гречка здесь стоит 460 тенге, горох – 270 тенге, пшено – 276 тенге, рис – от 598 до 605 тенге за килограмм. Один килограмм муки высшего сорта стоит 207 тенге, макароны – 311- 403 тенге. Сахар держится на отметке 530-620 тенге за кило, литр подсолнечного масла местного маслозавода стоит 950 тенге, а других казахстанских производителей – до 1200 тенге. Десяток яиц в Усть-Каменогорске сегодня можно купить в среднем за 540-580 тенге.

Не изменились также цены на хлеб и крупу. Булку белого в магазинах жители города покупают за 140 тенге, четырехсотграммовую буханку ржано-пшеничного нарезного – за 275 тенге.

Картофель, лук и капусту прошлого урожая уже не продают, а вот овощи нового урожая достаточно дороги. В магазинах они стоят не менее 300-350 тенге, а то и все 450 тенге за килограмм.

Помидоры тоже остаются стабильными в цене – от 900 до 1400 за килограмм, а вот огурцы сегодня можно купить от 500 до 900 тенге за кило, баклажаны и кабачки – по 400-600 тенге за килограмм.

Фото: Zakon.kz

Стабильно дорогой остается рыба, причем даже местная. Так, филе щуки стоит 2500, филе судака – от 3500 до 4000. Филе сазана – 2500 тенге за килограмм.

В Талдыкоргане стали дорожать сезонные овощи

В супермаркетах немного снизилась стоимость картофеля и лука, сейчас цена за килограмм 225 и 159 тенге, соответственно. А вот на остальные овощи цена поднялась: морковь – 305 тенге за кило, капуста – 249, свекла – 285, огурцы (тепличные) – 349, помидоры – от 489 до 889.

Цены на продукты первой необходимости практически не изменились. Упаковка муки (2 кг) стоит от 515 до 865 тенге. За упаковку рожек (в зависимости от торговой марки) надо заплатить от 265 до 350 тенге, гречки – от 745 до 950, риса – от 349 до 795 тенге. Социальная развесная гречка стоит 260 тенге за килограмм, рис – 565, макаронные изделия – 235. Средняя цена буханки хлеба – 140 тенге. А вот за килограмм сахара нужно отдать всего 415 тенге.

Литр подсолнечного масла стоит от 695 до 940 тенге, пачка сливочного масла – от 753 до 955 тенге.

Цена литра молока в мягкой упаковке (в зависимости от жирности) – от 445 до 620 тенге, в тетрапакетах – от 520 до 890, кефира в мягкой упаковке – от 345 до 479, в тетрапакетах – от 575 до 664 тенге. Стандартная упаковка творога стоит от 415 до 809 тенге.

Фото: Zakon.kz

Стоимость килограмма куриных голеней в упаковке – 1799 тенге, куриного филе – 2199, крылышек – 2250. За десяток яиц нужно заплатить от 599 до 690 тенге.

Стоимость говядины в специализированных магазинах пока осталась без изменений. Килограмм грудинки стоит 990 тенге, супового набора – 1600, ребрышек – 2600, фарша – от 2700 до 3200, а мякоти – от 3100 до 3600 тенге.

В магазинах у дома на 40 тенге подорожала только капуста – 370 тенге за килограмм. Стоимость остальных овощей осталась либо прежней, либо стала несколько меньше. К примеру, килограмм картофеля можно купить за 200 тенге, моркови – за 325, лука – за 200, свеклы – за 310. Килограмм грунтовых огурцов стоит в пределах 310 тенге, помидоров 300-370 в зависимости от сорта.

За упаковку муки высшего сорта весом 2 кг придется заплатить порядка 660 тенге. Упаковка рожек стоит от 175 до 265 тенге, на развес – 365 тенге за кило. Гречка на развес (социальная) стоит 405 тенге за килограмм, рис по-прежнему 720. Килограмм социального сахара стоит 485 тенге. Буханка хлеба не дешевле 140 тенге.

Литр подсолнечного масла стоит от 610 до 725 тенге, пачка сливочного масла – от 315 до 620 тенге.

Молочная продукция местных производителей не изменилась в цене. Стоимость литра молока в мягкой упаковке (в зависимости от жирности) – от 310 до 330 тенге, кефира – 320, стандартная упаковка творога – 370, сметаны – от 280 до 480.

На бахчевые цены весьма приемлемые. Средняя цена за килограмм арбузов – 100 тенге, дыни несколько дороже – от 330 до 385.

В Петропавловске "скакнул" вверх чеснок, но быстро вернулся

В Петропавловске в самом разгаре период заготовки маринадов и солений. В местных супермаркетах продолжаются (или начались) скидочные акции. Один из самых дорогих ингредиентов – растительное масло – здесь можно купить со скидкой в 20%. Ходовое подсолнечное масло казахстанского производства стоит вместо 868 тенге стоит 618.

Существенно за две недели подешевели и сами овощи. Помидоры и огурцы можно купить по 300 тенге вместо 430. Перец болгарский – 388 вместо 488, кабачки – 200 вместо 245 тенге. Морковь отечественного производства продается по 250 тенге, цена лука репчатого – 200 тенге.

Домашние овощи, которые продают на рынках дачники, обходятся дороже раза в полтора. Например, помидоры и огурцы в зависимости от сорта продают от 500 тенге, а баклажаны – по 700 тенге.

На этом фоне на днях хозяек потряс неожиданный, но короткий по времени скачок цен на чеснок, цены на который вдруг достиг 1570 тенге.

"Эта цена оказалась неожиданной и для нас, продавцов, и для покупателей. Мы даже спешили сразу предупредить людей, которые хотели купить чеснок, чтобы потом не было возмущений, откуда такая сумма в чеке. Покупали, конечно. Без чеснока никаких консервов не сделать. Но объяснить покупателям, что случилось с чесноком, мы не могли. По такой цене привезли поставщики", – говорит Наталья Ахметова, продавец сети супермаркетов.

История с резким подорожанием чеснока закончилась в течение нескольких дней. Так же стремительно, как взлетела, цена обрушилась. Сейчас килограмм чеснока можно купить за 850 тенге.

Скидки радуют покупателей и на куриное мясо. Охлажденную куриную голень продают по 2200 тенге за килограмм вместо 2800, грудку продают по 2 тысячи тенге вместо 2300.

Стабильными остаются цены на макароны и крупы, реализуемые на прилавках Стабфонда. Гречка стоит 330 тенге за килограмм, чечевица – 702 тенге, горох – 225, манная крупа – 264 тенге, макароны – от 280 тенге. Цену сахара удается удерживать на отметке 416 тенге.

Говядина стоит от 2300 до 3500, конина – от 3100 тенге за килограмм. По этой цене можно купить ребра. Жамбас – 3600, жая – 3700 тенге

В Прикаспии подешевели куриные окорочка и овощи

В магазинах Атырау цены на продукты социальной значимости перестали расти. Подешевели куриные окорочка с 1049 тенге за кило до 952 тенге, плечевая часть крыла курицы – с 2006 тенге до 1674 тенге, мясо кур первой категории – с 1829 до 1650 тенге.

Не изменилась стоимость куриных яиц, десяток первого сорта стоит 390 тенге. 900 мл молока кувшин 3,2% жирности "Садовое" – 437 тенге, "Молочная деревня" реализуется по акции 399 тенге. В литровой тетракоробке молоко Lactel 1,5% жирности – 539 тенге.

Говяжье мясо – от 2800 тенге за килограмм. Грудинка – 3700 тенге, гуляш – 3800 тенге, задняя часть без кости – 3700 тенге, лангет –3800 тенге. Килограмм диетического фарша из говядины – 3700 тенге, а первой категории – 3500 тенге и аналогичный фарш второй категории – 3200 тенге. Фарш из куриного мяса остался в ценовом диапазоне 2600 тенге за кг.

Незначительно выросла цена 400-граммовой упаковки сливочного масла 82% жирности President – была 2287 тенге, а теперь – 2394 тенге. Масло марки "Ролл" за один килограмм 5985 тенге. 180-граммовая упаковка сливочного масла "Новая деревня" 82,5% жирности – 1095 тенге. Литр подсолнечного масла "Шедевр" остался по 699 тенге, Ideal и "Олейна" реализуются по 636 тенге. Растительное подсолнечное масло "Майское" емкостью 1,7 в продаже по 1742 тенге.

Не изменились цены на сахарный песок – 469 тенге за килограмм. В супермаркетах продолжает падать цена на гречневую крупу – килограмм стоил 329 тенге, а теперь – 290 тенге. Развесной рис 620 тенге за килограмм. 800-граммовые упаковки риса от 680 до 878 тенге. Крупа манная – 263 тенге, кукурузная – 339 тенге за кило, геркулесовые хлопья – 230 тенге и пшено – 248 тенге. 650-граммовый пакет крупы манной "Достык" – 383 тенге. 750-граммовые упаковки пшена – 427 тенге, гороха – 388 тенге, перловой крупы – 369 тенге.

900-граммовая пачка рожек гладких – 542 тенге. Килограмм макарон "спираль" или "колечко" марки "Даулет" – 330 тенге.

Двухкилограммовый пакет муки первого сорта "Даулет" – 536 тенге. Аналогичный вес муки высшего сорта "Макfа" – 804 тенге. 25-килограммовый мешок муки первого сорта "Желаевская мартин" – 5143 тенге.

Картофель подешевел со 176 до 156 тенге за кило.

Фото: Zakon.kz

Упали цены на белокочанную капусту с 260 до 221 тенге, репчатый лук – с 208 до 117 тенге, морковь – с 260 до 182 тенге, свеклу – с 182 до 143 тенге, помидоры "долька" – с 325 до 260 тенге. Тепличные огурцы подорожали с 130 до 195 тенге.

Авторы: Оксана Скибан, Оксана Житникова, Екатерина Гуляева, Таисия Колевид, Максут Ибрашев, Александр Сергеев, Ирина Адылканова, Сергей Павленко, Кира Мороз, Лариса Штоппель, Инна Литвиненко, Светлана Новак