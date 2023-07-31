Минпросвещения: 11 школ в Алматинской области еще не готовы к учебному году

Сотрудники Комитета среднего образования Министерства просвещения РК посетили объекты образования в Алматинской области. В ходе мониторинга выяснилось, что 11 школ еще не готовы к учебному году, сообщает Zakon.kz.

По словам руководителя управления Комитета среднего образования Гульнар Таласбаевой, на 11 объектах образования ведутся комплексный ремонт и работы по благоустройству территории школы.

"В большинстве из них ремонтные работы начаты в июне. Согласно договору, сроки окончания – от шести до 11 месяцев, то есть к началу учебного года школы не готовы принять детей. Нами совместно с управлением образования определены временные места дислокации обучающихся для организации учебно-воспитательного процесса". Гульнар Таласбаева

При этом она отметила, что подрядные организации готовы завершить ремонт раньше установленных сроков.

Фото: пресс-служба Минпросвещения РК

По данным Комитета среднего образования, большинство ремонтируемых школ построены в начале 1970-1980 годов. В их числе средние школы №4 им. К. Кайсенова города Конаев, №2 с. Екпенды Илийского района, лицей Білім-инновация им. А. Малькеева города Есик Енбекшиказахского района, СШ им. Абая с. Шелек, СШ №4 им. Абылайхана города Есик, школа им. К. Сатпаева города Каскелен, СШ им. Жанабаева Кегенского района, средняя школа им. К. Нурпеисова, школы №12, №10 Талгарского района.

"В настоящее время на всех 11 объектах образования ведутся работы по демонтажу и сейсмоусилению". Пресс-служба Минпросвещения РК

Фото: пресс-служба Минпросвещения РК

Согласно рекомендациям Комитета среднего образования Минпросвещения РК, управлением образования, школами разработан план модификации по каждой школе. Кроме того, даны поручения по обеспечению всех учащихся обучением с учетом проектных мощностей других соседних школ, рекомендации по проведению информационно-разъяснительной работы с родительской и педагогической общественностью, качественному завершению работ в установленные сроки, созданию рабочих мониторинговых групп по отслеживанию хода ремонтных работ.

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