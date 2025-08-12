#АЭС в Казахстане
Общество

Минпросвещения ответило, почему не продлевают учебный год в школах

Школьник, школьники, ученик, ученики, ученики старших классов, школа, школы, старшеклассники, фото - Новости Zakon.kz от 12.08.2025 12:37 Фото: Zakon.kz
Министр просвещения Гани Бейсембаев 12 августа 2025 года на брифинге в правительстве заявил, что в этом году вопрос о продлении учебного года в школах рассматриваться не будет, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты уточнили, есть ли в планах продлить учебный год до 1 июня. 

"Вопрос открытый, потому что нам необходимо в первую очередь все организации образования, инфраструктуру привести в соответствие. Вы знаете, я только что говорил об этом, что еще более тысячи школ нуждаются в реновации, в полном капитальном ремонте, поэтому нужно все школы привести в соответствие, оборудовать в соответствии с современными учебными кабинетами. Мы всегда можем вернуться к разным нововведениям, когда будет стопроцентно готова вся организация образования, хотя бы, в первую очередь, инфраструктурно. Поэтому, пока не закроются вопросы инфраструктурного развития организации образования, к этому вопросу мы, наверное, еще не будем возвращаться", – ответил Гани Бейсембаев. 

Министр заверил, что в этом году однозначно не планируется возвращаться к этому вопросу. 

Ранее стало известно, какие изменения ждут школьников в новом учебном году.

Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
