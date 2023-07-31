Минздрав РК опроверг слухи о выписке бесплатных лекарств умершим казахстанцам

Министерство здравоохранения РК прокомментировало слухи о том, что в Казахстане якобы выписывали бесплатные лекарства умершим пациентам. Ранее такая информация появилась в соцсетях, сообщает Zakon.kz.

Портал StopFake.kz 31 июля сообщил, что Минздрав РК опроверг информацию, которая распространилась в Казнете. Пользователи соцсетей начали распространять фрагмент видеоинтервью Олжаса Абишева, занимавшего должность замминистра здравоохранения РК в 2017-2020 годах, в котором бывший вице-министр утверждает, будто бесплатные лекарства по рецептам выписывали уже умершим людям.

"Министерство здравоохранения заявляет, что данная информация не соответствует действительности. На сегодняшний день в целях эффективного и прозрачного обеспечения лекарственными средствами населения в рамках ГОБМП и ОСМС министерство в лице Комитета медицинского и фармацевтического контроля осуществляет регулярный мониторинг", – заявили в Минздраве.

В министерстве подчеркнули, что сейчас все лекарства отслеживают через медицинскую информационную систему, контролируют на уровне ФСМС и ТОО "СК-Фармация". В то же время ведомство признало, что ранее выявило единичные случаи, когда умершим пациентам действительно выписывали рецепты. По утверждению Минздрава, причиной стало несвоевременное внесение данных в информационную систему.

"Ведется работа по реализации и усовершенствованию сервисов по получению подтверждения от пациента при помощи СМС-уведомлений с кодом подтверждения о получении лекарства. Министерством здравоохранения совместно с другими государственными органами реализуется проект по внедрению цифровой маркировки и прослеживаемости лекарственных средств. Результаты этого проекта должны обеспечить полную оцифровку лекарственного обеспечения, что приведет к прозрачности движения лекарств и повысит контроль качества", – говорится в сообщении министерства.

В ведомстве также напомнили, что распространение заведомо ложной информации чревато наказанием по ст. 274 УК РК. Минздрав оставляет за собой право обратиться в правоохранительные органы.

Ранее стало известно, что лекарства в Казахстане подорожали на 11% за год.