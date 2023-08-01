Минздрав опроверг слухи об "американских биолабораториях" в Казахстане

Министерство здравоохранения РК официально опровергло слухи о том, что в Казахстане якобы размещают иностранные биолаборатории, сообщает Zakon.kz.

Как сообщил портал StopFake.kz 1 августа, Минздрав не подтвердил информацию о размещении неких американских биолабораторий на территории Казахстана. Ранее в соцсетях распространились слухи о том, что в РК якобы появятся 30 лабораторий США, которые ранее будто бы работали в Украине.

"Это фейк, никакого размещения биолабораторий иных государств на территории РК не планировалось и не планируется", – подчеркнули в Минздраве.

Спекуляции на тему якобы существующих в Казахстане иностранных биолабораторий возникали и прежде. В феврале соответствующие заявления российских депутатов уже опровергали, а в марте Минздрав сообщал, что Казахстан не рассматривает вопрос проведения ремонта биолабораторий с участием иностранных государств.