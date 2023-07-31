Почему астанчан попросили закрывать окна по ночам?

Акимат Астаны обратился к жителям и гостям столицы с просьбой закрывать окна по ночам, сообщает Zakon.kz.

Все дело в том, что в ночное время в городе ведутся дезинсекционные работы против комаров.

"Управление охраны окружающей среды и природопользования проводит на территории города гнусоистребительные мероприятия в ночное время – с 21:00 до 4:00 – в течение 6 туров, начиная с центра, двигаясь за пределы границ жилых массивов, с созданием защитного барьера. Цель – удержание миграции комаров из других регионов", – говорится в сообщении, опубликованном 31 июля 2023 года на официальном сайте акимата Астаны.

Как сообщается, работы по истреблению комаров в столице продолжаются в рамках четвертого тура.

"На данный момент дезинсекционные мероприятия на открытых стациях проводятся согласно утвержденного графика работ". Пресс-служба акимата Астаны

Отмечается, что защитные барьеры вблизи города проводятся на постоянной основе. Цель – недопущение массового залета комаров и гнуса с окраин столицы. Работы проводятся с помощью специализированных дезинфекционных машин и термогенераторов, с применением инсектицидных препаратов класса ФОС с действующим веществом хлорпирифос и малатион.

Фото: gov.kz

Во время дезинсекционных мероприятий важно соблюдать меры предосторожности:

ограничить посещения обрабатываемой местности;

закрывать окна при обработке.

В гнусоистребительных работах задействовано более 90 дезинфекторов, восемь биологов-энтомологов, 24 термогенератора, 90 моторно-ранцевых опрыскивателей, три дезинфекционные машины и два мотошасси с дезинфекционной установкой.

Фото: gov.kz

"Для соблюдения контроля качества проводимых гнусоистребительных работ дезинсекционные работы во всех жилых массивах проводятся с участием активных жителей и групп данного района, а также на постоянной основе энтомологическая научная группа проводит мониторинг эффективности производимых работ". Пресс-служба акимата Астаны

Фото: gov.kz

Также в столичном акимате отметили, что сроки дезинсекционных обработок могут быть скорректированы в зависимости от климатических условий (дождь, ураган, понижение температуры).

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