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Метель и снег: акимат столицы обратился к астанчанам

Метель и снег: акимат столицы обратился к астанчанам Фото: пресс-служба акимата Астаны
Акимат Астаны сегодня, 21 декабря 2023 года, обратился к жителям и гостям столицы с просьбой, сообщает Zakon.kz.

По данным синоптиков, 21 декабря в Астане ожидается низовая метель, ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.

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В связи с непогодой столичный акимат выступил с обращением к астанчанам.

"Просим жителей и гостей столицы быть осторожными на дорогах, соблюдать правила безопасности".Пресс-служба акимата Астаны

Местные власти заверили, что в столице коммунальные службы работают в усиленном режиме.

"С утра 21 декабря на уборку улиц города от снега вышли более 2300 дорожных рабочих и порядка 1600 единиц спецтехники", – рассказали в пресс-службе акимата Астаны.

Метель и снег: акимат столицы обратился к астанчанам

Фото: пресс-служба акимата Астаны

Метель и снег: акимат столицы обратился к астанчанам

Фото: пресс-служба акимата Астаны

В первую очередь ведется уборка на центральных улицах, на маршрутах пассажирского транспорта, остановках и тротуарах.

"В городе действуют несколько оснащенных снежных полигонов. Они оборудованы системой считывания номерных знаков самосвальной техники, здесь установлены камеры видеонаблюдения, подключено освещение", – добавили в пресс-службе акимата Астаны.

Метель и снег: акимат столицы обратился к астанчанам

Фото: пресс-служба акимата Астаны

Метель и снег: акимат столицы обратился к астанчанам

Фото: пресс-служба акимата Астаны

С начала выпадения осадков в столице на полигоны было вывезено порядка 250 тыс. кубометров снега – это свыше 17 тыс. рейсов.

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