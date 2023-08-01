Участники строительства алматинских трамплинов требуют немедленно выплатить 4 млрд тенге

Строители Международнjuj комплексf лыжных трамплинов требуют встречи с акимом и надеются, что им выплатят долг - 4 млрд тенге, сообщает Zakon.kz

По информации КТК подрядчики сообщили что работы завершились больше 10 лет назад, но с ними так и не рассчитались до конца - около 4 миллиардов тенге им якобы не выплатили по сей день. Правда, признают, что часть средств некоторые строители все же получили, но и тут не все так просто.

"Вот этот паразит, это раньше сотрудник. Это доверенное лицо, доверенность мы от компании написали. Он должен был закрыть заработную плату вместе с Макежановым на 248 миллионов тенге. Вот протокол совещания: тут и прокурор, и управление строительства – все подписали. 248 миллионов, чтобы закрыть. Но вот эти двое придумали ИП. Они сказали: 195 миллионов закрыли. Из них плюс-минус 100 миллионов люди получали, а остальные как мертвые души они списали" заместитель директора компании Абдиразак Байбулатов.

Завершить строительство было задачей не из легких, говорит генподрядчик. Для этого, по его словам, пришлось влезть в долги. Международный комплекс лыжных трамплинов к Азиаде-2011 все же построили. После проводили там и Универсиаду в 2017-м, и другие соревнования. При этом вокруг трамплинов часто разгорались скандалы, шли суды.

Александр Веденко – один из подрядчиков нашумевшего объекта. Он отвечал за поставку ГСМ. Говорит, только ему задолжали больше 40 миллионов.

"После того как уже заканчивалась первая очередь, в правительстве решили передать трамплин в управление строительства города Алматы, то есть в акимат города. Когда дело подходило к Азиаде, начались задержки с выплатами. Как мне объяснил генподрдячик, их заставляют взять кредит, так как не было бюджетного финансирования. Давыденко Анатолий Николаевич закладывает промбазу, закладывает свое предприятие, даже свою личную недвижимость" директор фирмы Александр Веденко.

Попасть к Ерболату Досаеву у возмущенных людей не получилось. К людям вышли представители управления строительства. Чиновники утверждают, что по всем счетам уже рассчитались.

"По этой ситуации могу разъяснить так. То, что закрытые формы, акты подписаны акиматом, оплачены средства. На сегодняшний день о задолженности не может быть и речи" заместитель руководителя управления строительства Алматы Айдар Нургожаев.

Чиновники отметили, что по всем вопросам с задолженностями люди должны обращаться к начальству своих подрядных организаций. Свою вину в акимате не признали и посоветовали возмущенным обратиться в суд. Подрядчики таким советом категорически недовольны. Стоят на своем: не досчитались баснословных сумм, а между тем все эти годы международный комплекс трамплинов является спортивной достопримечательностью и выполняет свои функции.

Сотрудники останавливаться не намерены и теперь грозят устроить такие же собрания у зданий Антикоррупционной службы и прокуратуры.