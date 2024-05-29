В Казахстане изменились правила перевода студентов вузов на дистанционное обучение

Приказом МНВО от 21 мая 2024 года внесены изменения в Требования к организациям образования по предоставлению дистанционного обучения и правил организации учебного процесса по дистанционному обучению по образовательным программам высшего и послевузовского образования, сообщает Zakon.kz.

Так, говорится, что в ОВПО предусматривается перевод на дистанционное обучение не более 20% для подготовки кадров в сфере права, хореографии, музыкального искусства, авиационной техники и технологий, строительства, морской техники и технологий, военного дела, ветеринарии от общего количества дисциплин за весь период обучения.

Дистанционное обучение в вузах, осуществляющих реализацию образовательных программ медицинского, фармацевтического и педагогического образования, не допускается, за исключением случаев, предусмотренных п. 2 статьи 37-2 Закона "Об образовании" (в случаях введения чрезвычайного положения, ограничительных мероприятий, в том числе карантина).

Для подготовки кадров по остальным направлениям подготовки кадров предусматривается перевод на дистанционное обучение не более 50% от общего количества дисциплин за весь период обучения.

При изучении дисциплин с применением дистанционного обучения учебные занятия проводятся посредством синхронного формата обучения, за исключением дисциплин, освоение которых предусматривается с применением МООК.

Приказ вводится в действие с 8 июня 2024 года.

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